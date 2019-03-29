На Алтае обсудили проблемы экстремального туризма

В Алтайском крае состоялось обсуждение регулирования экстремального туризма на законодательном уровне. Встреча прошла в формате круглого стола.

Ее инициировал депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Это очень актуальная тема для Алтайского края сегмент экстремального туризма занимает около 15% в регионе. Однако, по мнению экспертов, перед тем, как заняться непосредственно регулировкой, необходимо дать четкое определение, что же такое «экстремальный туризм».

В частности, по мнению председателя ассоциации детского и молодежного туризма Алтайского края Антона Сергеева, экстремальным туризмом можно считать любое путешествие. Все зависит от конкретных условий:

- Статистика показывает, что большинство несчастных случаев не связаны с организованными туристскими путешествиями. Они связаны с различными развлечениями. Экстремальный туризм – это и есть спортивный туризм, но в котором не соблюдаются определенные требования, - пояснил спикер.

Помимо этого участники круглого стола затронули тему спасения туристов. Зачастую многие отдыхающие, отправляющиеся в поход, не регистрируются у спасателей, хотя это необходимо. Так им будет проще определить местонахождение людей. Более того, сама операция оплачивается за счет бюджетных средств и это недешевое «мероприятие».

- В случае возникновения происшествия, если группа официально не зарегистрирована, пусть оплачивают спасательную операцию самостоятельно. Тогда мы сократим поток «диких» групп, - отметил заместитель начальника ГУ МЧС по Алтайскому краю Олег Гришин.

На Алтае обсудили проблемы экстремального туризмаФото: Олег УКЛАДОВ

По данным регионального управления МЧС, в период с 2014 по 2018 год общий поисково-спасательный отряд Республики Алтай и Алтайского края провел 98 спасательных операций. 86 из них - с незарегистрированными группами. В прошлом году в походах травмы получили 14 туристов, четверо погибли, трое пропали без вести.

А вот в том случае, если группа отправляется в поход с туристической фирмой, то ответственность за людей должен нести гид.

В конце встречи было принято решение о создании рабочей группы, которая займется разработкой законопроекта о внесении поправок в Федеральный закон «Об основах туристической деятельности». Все точки зрения и предложения, озвученные в ходе круглого стола, будут учтены.

- Сегодня состоялся емкий и профессиональный разговор. Точки зрения были высказаны разные. К сожалению, на данный момент в законодательстве нет четкого определения, от которого зависит регулирование. От практиков прозвучало много интересных мыслей, которые позволят решать проблему в действующем законодательстве или создать новый закон. Это решения, которые нам в будущем нужно принять, - подытожил депутат Госдумы Александр Прокопьев.