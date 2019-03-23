Это не сложно! Как барнаулец сбросил 40 кг

Проблемы с лишним весом у барнаульца Сергея Меновщикова начались еще в подростковом возрасте. Говорит, худеньким никогда не был, но с 14 лет вес стал прибавляться очень быстро. К двадцати годам парень весил 116 килограмм. Это приносило только беды - начались проблемы с сердцем, личная жизнь не ладилась, да и в целом такой большой вес ему просто мешал жить.

Полтора года Сергей не мог решиться пойти в зал, чтобы похудеть. Но в один прекрасный день в голове что-то щелкнуло, и парень решил - продолжаться так больше не может.

- Нужно было решить для себя надо это мне или нет, и я понял, что должен изменить свою жизнь. Отбросил все страхи и стеснения и пошел в зал! Там нашелся отличный тренер Олег Григорьев, который подсказал с чего начать и как нужно правильно худеть, - говорит Сергей.

Вес начал сбрасывать в конце 2017 года. В первые два месяца получилось скинуть мало. Потом тренер кардинально поменял питание Сергея и к силовым тренировкам добавил кардио. Тогда вес быстро пошел на убыль. В общей сложности за полгода парень скинул 40 килограмм! Сейчас он весит 77, набирает мышечную массу и мечтает о красивом рельефе.

Как рассказывает барнаулец, на этапе похудения самым сложным для него стал отказ от сладкого. Сергей его очень любит, поэтому переход на просто чай с сахаром был уже подвигом. Первое время Сергея раздражало и постоянное чувство голода, потом привык к новому режиму питания.

- Ел вот реально все, хоть многие и не верят. Главное было тратить больше калорий, чем потребляешь. Но естественно, я не ел сладкого и мучного. Хотя 1 раз в месяц мог позволить себе съесть шоколадку, - рассказывает барнаулец.

Парень питался строго 4 раза в день, вечером ел только фрукты. Полюбил тренировки в зале, занимался 3 раза в неделю, в остальные дни после работы проезжал на велосипеде по 30-40 км.

После похудения молодой человек увлекся велоспортомФото: из личного архива героя(ев) публикации

После похудения жизнь Сергея изменилась. Жить стало легче во всех смыслах этого слова. Барнаулец очень любит ходовую рыбалку, велосипед и хоккей, теперь эти виды активного отдыха стали для него доступными. Наладилась и личная жизнь.

Сергей увлекся таким направлением, как кросс-кантри. Это спортивная дисциплина в велоспорте, гонки на горных велосипедах по пересеченной местности. У парня есть цель в этом году проехать «Таежный веломарафон 75 км» из Тягуна в Заринск и уложиться в 3 часа 10 минут. Еще молодой человек мечтает когда-нибудь проехать Алтайское кольцо (113 км) и поучаствовать в веломарафоне «Красспорт» (121 км).

Сейчас у Сергея есть оконченное средне - специальное образование, он работает на заводе. В ближайшем будущем планирует поступать в институт.

- Всем, кто только собирается худеть, я могу посоветовать только одно. Очень важно, чтобы было огромное желание сделать свою жизнь и себя лучше, - говорит Сергей Меновщиков.