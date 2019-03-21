Валяет из шерсти, воспитывает племянницу, готовится к соревнованиям: чем сейчас занимается «солнечная» Мария Ланговая

Жительница Барнаула, Мария Ланговая, родилась особенным ребенком, врачи диагностировали у нее синдром Дауна. Тогда медики и знакомые в один голос уговаривали Ольгу отказаться от своей дочери, но семья Ланговых даже думать не хотела о таких жестоких решениях. Несмотря на все трудности в воспитании «солнечного» ребенка, они вложили все силы и любовь в уникальную девочку. И Маше удалось удивить всех своими необыкновенными способностями.

С самого детства у девочки был слабый иммунитет, она часто болела, приходилось долго лечиться и пить много лекарств. Тогда ее мама Ольга решила укреплять здоровье дочери плаванием. Сначала Маша плавала дома в ванной, а когда ей исполнилось 8 лет, ребенка отдали на занятия в бассейн.

- Тренер почему-то решил сразу посмотреть дочку во взрослом бассейне. Маленький 8-летний ребёнок, по виду больше похожий на 5-летнего, взял и поплыл! Тогда ещё никто не знал, что это плывёт «золотая» девочка, которая перевернёт все мыслимые и немыслимые стереотипы о людях с синдромом Дауна, - рассказывает мама Марии, Ольга Ланговая.

Спортсменка с тренером Сергеем ТолкачевымФото: из личного архива героя(ев) публикации

После того, как Маша прозанималась год, у нее обнаружилась аллергия на пары хлора, и занятия пришлось бросить, но любовь к плаванию не прошла. Она рвалась в любые водоемы – речку, озеро, море, только бы поплавать, рассказывает мама ребенка.

Когда девочке было 12 лет, в Барнауле открыли новый фитнес-клуб с современно оборудованным бассейном. Тогда будущая спортсменка и попала в заботливые руки тренера Сергея Толкачева.

У Марии множество медалей и наградФото: из личного архива героя(ев) публикации

Сейчас девушка готовится ко всероссийскому турниру на приз Ельцина в Казани, который пройдет в мае этого года. Благодаря своему жизнелюбию, упорству и таланту девочка стала чемпионкой специальных Олимпийских игр! Она объездила множество стран, где завоевывала различные кубки и медали. «Солнечная» Маша стала первой пловчихой в России с синдромом Дауна.

- Маша упорно тренируется перед этим важным событием, а в перерывах нянчит свою двухмесячную племянницу Оливию, - рассказывает мама спортсменки.

Еще 22-летняя жительница Барнаула не на шутку увлеклась творчеством. Два года назад на базе центра «Особое детство» девушка занялась валянием. Она изготавливает различные изделия, предметы одежды, украшения и делает красивые картины.

Девушка серьезно увлеклась валяниемФото: из личного архива героя(ев) публикации

Мария с большим удовольствием занимается прикладным искусством, но никогда не забывает про любимые тренировки.

- Спорт мы не бросим никогда, потому что это ее смысл жизни. Без тренировок она не сможет. Даже когда по каким-то причинам пропускает занятия, очень скучает и переживает. С тех пор, как мы отдали ее на плавание, она нацелена на одно, – побеждать, делиться Ольга Ланговая.