Ласточки прилетели на Алтай на месяц раньше

Весна пришла, и все живое просыпается от зимнего долго сна. Раньше всех наступление весны чувствуют птицы. Некоторые уже прилетели в Алтайский край, чем весьма удивили орнитологов.

Как рассказал орнитолог Алексей Эбель, с первым теплом к нам пожаловали первые вестники весны – скворцы.

- За последние два дня уже в трех местах Алтайского края замечены скворцы. В общем-то, прилетели даже чуть раньше, чем обычно. И что вообще удивительно: вчера у Малинового озера сфотографировали деревенскую ласточку, которую занесло к нам на пять недель раньше самого раннего срока, - рассказал Эбель.

А вот у лебедей-кликунов, наоборот, закончился сезон зимовки, и они спешно покидают озеро Светлое в Советском районе. Разлетаться на гнездование в полярные районы лебеди в этом году начали еще в начале марта. Причиной этого стала теплая погода. Сейчас на озере осталась пара сотен птиц из более чем тысячи. Уже в ноябре лебеди-кликуны вновь прилетят в Алтайский край, но уже со своим новым потомством.

Чувствуют приближение весны и растения. Деревья, кустарники и травка наполняются живительной силой земли и солнца. Еще 14 марта в Алтайском биосферном заповеднике распустились первые цветы ветреницы и медуницы.

- Такое раннее цветение ветреницы и медуницы отмечается нечасто. Средняя дата начала цветения на Яйлинском участке Алтайского заповедника у ветреницы алтайской – 25 марта, а у медуницы мягчайшей – 8 апреля, - рассказывает научный сотрудник Мирослава Сахневич. - За 31 год непрерывных наблюдений, которые ведутся в Алтайском заповеднике, самое раннее зацветание ветреницы отмечено 4 марта 2002 года, а медуницы – 9 марта того же года.

По ее словам, прошлой весной все было как раз в пределах нормы. Ветреница впервые показалась 25 марта, а медуница – 8 апреля. Кстати, в этот раз цветочки нашли на склоне, где под небольшим слоем почвы и камней течет родник.