Уникальный момент освобождения Катуни ото льда засняли на Алтае

Авторы канала A.S. Travel сняли с высоты момент «пробуждения» величественной горной реки Катунь в Республике Алтай. По словам автора пятиминутного ролика, он был снят неделю назад, 14 марта. Локация – район села Куюс Чемальского района.

- Здесь есть все – зарождение жизни, непростой путь величественной горной реки, который она пробивает себе сквозь ледяные покровы зимы. Вы увидите пробуждение чистейших девственных вод суровой и полноправной горной хозяйки – от первых, еле уловимых всплесков – до бурных потоков, - рассказывают сами авторы.

Где-то мы видим, как лед только-только вскрылся, и река течет поверх него. А где-то Катунь уже полностью освободилась от оков зимы. При этом с высоты видно, что на равнинах Чемальского района уже почти нет снега. Он лежит только местами и то по берегам. Вода в реке при этом завораживающего бирюзового цвета. Такой она бывает только ранней весной и поздней осенью. А вот летом такой красоты, увы не увидишь. В этом время года она темная.

- Красота и мощь гор, жизнь и смерть, которые всегда ходят рядом, победа весны над зимой, возрождения над, казалось бы, вечным холодом льда. Жизнь бурлит, течёт, меняется, и кто знает, что ждёт её там, за поворотом. Такая изменчивая река, то вязкая и медлительная, то стремительная, бурная и своенравная… - продолжают описание авторы ролика.

Altai. Изумрудная Катунь пробуждается. .Автор: A.S. Travel

Кстати, несмотря на то, что проталины местами уже очень большие, кое-где на кадрах можно увидеть людей, которые выходят на лед и не боятся провалиться в воду.

А в это время

Саперы 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) готовятся приступить к взрывным работам на реке Бия. Это обязательная часть при подготовке к паводку.

- Военнослужащие проведут инженерную разведку ледового покрова, рассчитают количество взрывчатых веществ и средств взрывания, определят безопасное расстояние для гидротехнических сооружений. Военные инженеры подготовят сосредоточенные заряды для взрывных работ, которые будут рассчитываться с таким учетом, чтобы не нанести вред окружающей среде, - говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.

Работы будут проводить до конца недели. У военных для подрыва льда заготовлено более тонны взрывчатых веществ. По данным ЦВО, в зоне, подверженной подтоплению, находятся десять населенных пунктов с численностью более 3,5 тысяч человек, а также несколько зданий.