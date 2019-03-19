Двухлетний малыш из Заринска с самого рождения борется за свою жизнь

Ровно через три недели Павлику Почиталкину из Заринского района исполнится три года. Сейчас мальчик отчаянно сражается за свою жизнь, а его родителям нужна помощь, чтобы спасти своего ребенка.

За неполные три года жизни маленькому Павлику пришлось пережить многое. Мальчик родился на два месяца раньше положенного срока. После рождения малыш месяц находился в реанимации и почти три месяца он лежал в отделении для недоношенных детей. На фоне неоднократного переливания крови у него развился менингит, а после этого ребенку поставили диагноз – гидроцефалия. В головном мозге образовалась жидкость.

После этого малыша направили в Новосибирск, где за месяц ему сделали две операции. После этого Паша вернулся в Заринск. Дважды в год он вместе с мамой лежал в больнице с ларингитом. В августе прошлого года у ребенка произошло осложнение на гортань, и мальчик снова попал в реанимацию. На этот раз ребенка пришлось подключать к аппарату искусственной вентиляции легких. Через несколько дней состояние ребенка заметно ухудшилось. В экстренном порядке его перевезли в краевую детскую больницу, где он пролежал в реанимации до середины февраля этого года. При этом состояние ребенка оставалось стабильно тяжелым.

Тогда родители Павлика добились того, чтобы мальчика направили в Кемерово. Там за один только месяц ему сделали четыре операции. В частности ему поставили трахеостому – искусственное дыхательное горло и гастростому – это искусственный вход в желудок, через брюшную полость. За последние полгода мальчик перестал питаться самостоятельно.

Ребенок уже перенёс операцию по рассечению стенозы гортани, ещё через три месяца ему будут рассекать стенозы в трахеи. Если все пройдет успешно, то Павлику уберут трахеостому.

Сейчас многодетная семья Паши Почиталкина очень нуждается в финансовой поддержке.

– Мы не сдаемся и верим в нашего маленького ангелочка! Я прошу помощи у всех неравнодушных людей. Даже 10-50-100 рублей и то помощь! С миру по нитке, только вместе мы сила! – говорит мама Павлика, Олеся Почиталкина.

Важно!

Все, кто желает оказать материальную помощь семье двухлетнего Павлика Почиталкина, могут переводить средства на банковскую карту: 6390 0202 9069 0960 73, или по номеру телефона: 8-923-568-93-53. Получатель Олеся Викторовна Почиталкина.