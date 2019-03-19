В Алтайском крае на 100 вакансий претендует 461 человек

Алтайский край занял 64 место в рейтинге безработицы по России за 2018 год. Исследование провели эксперты агентства «РИА Рейтинг», основываясь на официальных данных Росстата за ноябрь 2018 – январь 2019 года.

Самый низкий уровень безработицы – в Москве, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе. Там процент людей, не имеющих работу, составляет от 1,2 до 2,2 всего населения. В среднем, место для трудоустройства там ищут от 5,1 до 8,5 месяцев.

Алтайский край расположился в рейтинге на 64 месте из 84. Уровень безработицы у нас составляет 7,1%. По сравнению с 2017 годом, эта цифра выросла на 0,6 пунктов. Согласно исследованию, на 100 открытых вакансий у нас претендуют 461 человек, а среднее время поиска работы составляет 7,1 месяца. В рейтинге Алтайский край находится между Республикой Коми и Омской областью, правда, там процент безработицы опускается, а на 100 трудомест претендуют всего 298 и 238 человек.

Давайте посмотрим, как расположились в рейтинге соседи Алтайского края:

- Новосибирская область – 57 место. Уровень безработицы – 6%, на 100 вакансий претендуют 291 человек, время поиска работы - в среднем 5,8 месяцев.

- Кемеровская область – 59 место. Уровень безработицы – 6,2%, на 100 вакансий претендуют 248 человек, время поиска работы - в среднем 7,4 месяцев.

- Республика Алтай – 79 место. Уровень безработицы – 12,6%, на 100 вакансий претендуют 1004 человека, ищут работу 9,3 месяца.

Аутсайдерами рейтинга стали Тыва, Карачаево-Черкесия и Ингушетия, где безработица достигает от 14,9% до 26,3%. На 100 вакансий претендуют 1648, 1730 и 14887 человек соответственно.

Цифра

Уровень безработицы в России по итогам ноября 2018 года-января 2019-го составил 4,8%. Средний возраст безработного - 36,6 года.

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