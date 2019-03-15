2019-03-15T11:53:54+03:00
Звезды

На радость зрительницам: актеры-«зайчики» станцуют стриптиз

Алтайский музыкальный театр представляет мюзикл «Шоу начинается!» [фото]
САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
«Шоу начинается!»«Шоу начинается!»Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Предпоказ искрометной, остроумной комедии c элементами стриптиза «Шоу начинается!» прошел в Алтайском музыкальном театре.

Герои мюзикла - заводчане Михаил, Лев, Сергей и Энтони – в одночасье остались без работы. Дело в том, что в городе закрыли единственный завод. Работники чуть ли не каждый день собираются на площади и митингуют. Но, увы, все тщетно - забастовки не приносят результата. И как теперь зарабатывать на жизнь? Однажды кому-то из героев попадается на глаза реклама мужского стриптиза. И тут же родилась идея: создать собственное шоу для женщин! В спектакле множество пикантных сцен – например, стриптизеры предстают в образе озорных мальчиков-зайчиков. Но все в рамках приличия.

«Шоу начинается!» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Шоу начинается!»Фото: Олег УКЛАДОВ

- При кажущейся легкости в постановке затрагивается много важных тем. Герои пытаются разобраться в тонкостях отношений между женщинами и мужчинами, детьми и родителями, - говорят в театре. – Это история о вере в себя и в свой путь.

Напомним, что премьерному показу предшествовала пиар-акция. 6 февраля актеры устроили «забастовку». Актеры от имени своих героев на Нулевом километре возмущались, что остались без работы и озвучили свои требования и права на честный труд. А позже, чтобы вжиться в образы работяг, артисты отправились на завод. Там они спели гимн фотосепаратору.

Премьерный марафон стартует сегодня, 15 марта, и продолжится 16 и 17 марта. В театре сказали, что билеты на все три дня уже раскуплены. Но попасть на шоу можно будет в последующие месяцы: 5,6 апреля и 29 мая. Цена билета 600-800 рублей.

Читайте также: Самые красивые актрисы Барнаула: фотоподборка

«Шоу начинается!» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Шоу начинается!»Фото: Олег УКЛАДОВ

«Шоу начинается!» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Шоу начинается!»Фото: Олег УКЛАДОВ

«Шоу начинается!» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Шоу начинается!»Фото: Олег УКЛАДОВ

«Шоу начинается!» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Шоу начинается!»Фото: Олег УКЛАДОВ

«Шоу начинается!» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Шоу начинается!»Фото: Олег УКЛАДОВ

«Шоу начинается!» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Шоу начинается!»Фото: Олег УКЛАДОВ

«Шоу начинается!» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Шоу начинается!»Фото: Олег УКЛАДОВ

«Шоу начинается!» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Шоу начинается!»Фото: Олег УКЛАДОВ

«Шоу начинается!» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Шоу начинается!»Фото: Олег УКЛАДОВ

«Шоу начинается!» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Шоу начинается!»Фото: Олег УКЛАДОВ

«Шоу начинается!» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Шоу начинается!»Фото: Олег УКЛАДОВ

«Шоу начинается!» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Шоу начинается!»Фото: Олег УКЛАДОВ

«Шоу начинается!» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Шоу начинается!»Фото: Олег УКЛАДОВ

«Шоу начинается!» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Шоу начинается!»Фото: Олег УКЛАДОВ

«Шоу начинается!» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Шоу начинается!»Фото: Олег УКЛАДОВ

«Шоу начинается!» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Шоу начинается!»Фото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Александр Панкратов-Черный: «Что я стал актером, надо говорить спасибо Андрону Кончаловскому»
Конечно, мы знаем его как актера, любим за комедии, в которых он просто блистателен. И мало кто из зрителей догадывается, что он в душе – настоящий лирик, пишущий прекрасные стихи…
«Олдтаймер-Галерея» представит уникальную экспозицию старинных автомобилей и антиквариата в Москве
28-я выставка состоится в Конгрессно-Выставочном Центре «Сокольники» с 7 по 10 марта 2019 года. На этот раз экспозиция займёт сразу три павильона, её общая площадь превысит 10.000 кв. метров
Новости 24