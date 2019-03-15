На радость зрительницам: актеры-«зайчики» станцуют стриптиз

Предпоказ искрометной, остроумной комедии c элементами стриптиза «Шоу начинается!» прошел в Алтайском музыкальном театре.

Герои мюзикла - заводчане Михаил, Лев, Сергей и Энтони – в одночасье остались без работы. Дело в том, что в городе закрыли единственный завод. Работники чуть ли не каждый день собираются на площади и митингуют. Но, увы, все тщетно - забастовки не приносят результата. И как теперь зарабатывать на жизнь? Однажды кому-то из героев попадается на глаза реклама мужского стриптиза. И тут же родилась идея: создать собственное шоу для женщин! В спектакле множество пикантных сцен – например, стриптизеры предстают в образе озорных мальчиков-зайчиков. Но все в рамках приличия.

- При кажущейся легкости в постановке затрагивается много важных тем. Герои пытаются разобраться в тонкостях отношений между женщинами и мужчинами, детьми и родителями, - говорят в театре. – Это история о вере в себя и в свой путь.

Напомним, что премьерному показу предшествовала пиар-акция. 6 февраля актеры устроили «забастовку». Актеры от имени своих героев на Нулевом километре возмущались, что остались без работы и озвучили свои требования и права на честный труд. А позже, чтобы вжиться в образы работяг, артисты отправились на завод. Там они спели гимн фотосепаратору.

Премьерный марафон стартует сегодня, 15 марта, и продолжится 16 и 17 марта. В театре сказали, что билеты на все три дня уже раскуплены. Но попасть на шоу можно будет в последующие месяцы: 5,6 апреля и 29 мая. Цена билета 600-800 рублей.

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