Певец Эмин запустил в Барнауле «Бумеранг добра»

В воскресенье, 24 марта, в Барнауле свой первый сольный концерт дал исполнитель Эмин. Несмотря на плотный график, артист нашел пару часов, чтобы провести в Барнауле несколько встреч. Обделенных вниманием не осталось.

Про благотворительность

Перед тем, как встретиться с журналистами, Эмин немного задержался. Дело в том, что в это же время его ждали участники местного фан-клуба, а также дети с проблемами со здоровьем. Оказывается, музыкант в каждом городе проводит благотворительные акции.

Концерт Эмина в БарнаулеФото: Анна СЕМИНА

- В свое время вместе со своим фан-клубом мы запустили акцию «Бумеранг добра». В каждом из городов мы приглашаем детишек из того или иного детского учреждения, либо это дети с ограниченными возможностями здоровья, либо особенные дети, либо же дети из детских домов. Мы знакомимся с ними, общаемся. Также во время концертов мы продаем сувенирную продукцию, а вырученные деньги удваиваем и передаем либо детскому учреждению, либо в помощь конкретному человеку.

Масштабы акции набирают обороты, городов становится больше. Детишек, с которыми я лично знаком, тоже становится больше. Постепенно налаживается личное общение. Нас очень затянул этот процесс. Мы делаем это искренне. Недавно мы были в Ставрополе. Там мы встретились с удивительной девочкой Аришей. Ей 12 лет. Она вдруг ни с того, ни с сего спросила у меня: «А какое у вас образование?» Я ей ответил, что не музыкальное, финансовое. А она ответила: «А я спортсменка». Как мне потом рассказал руководитель детского дома, она всем так говорит. Все потому что ей нельзя заниматься спортом. У нее врожденный порок сердца, она перенесла три операции, но при этом очень хочет быть как все дети. Это очень трогательно.

Про музыку

- Когда мне было 16-17 лет, у меня был небольшой бенд в Америке. Хорошо, что тогда не было айфонов и никто этого не успел запечатлеть, потому что это звучало достаточно плохо. Потом я бросил это дело, много работал. Вернувшись в Москву, уже когда мне было 23-24 года, я понял, что хочу снова попробовать. На музыкальных инструментах я играть не умею. В этом плане я самоучка. Могу только подобрать мелодию. Я не пианист и не гитарист, но мне всегда это было интересно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/699011" frameborder="0"></iframe> Эмин в Барнауле.Автор: Анна СЕМИНА

Про «Жару»

Эмин является руководителем фестиваля «Жара». В этом году он пройдет в Баку и, по словам музыканта, план мероприятий уже готов.

- В этом году мы отметим юбилей группы «Любэ» - ей 30 лет, также запланирован концерт Светланы Лободы, баттл-вечер Стаса Михайлова против Григория Лепса. Они оба будут победителями. Однозначно. Поэтому я ни за кого из них не будут болеть. Это будет тематический вечер, где другие артисты тоже будут исполнять их песни. К примеру, если Слава будет петь со Стасом, то она не будет петь с Гришей, а если Меладзе поет с Гришей, то он не поет со Стасом. Мне кажется, это будет очень интересно. Также запланирован творческий вечер Владимира Кузьмина. А вообще все четыре дня фестиваля мы поделим: в первый – свежие хиты, второй – хиты 90-х – туда мы включили таких артистов, которых, я считаю, мы просто обязаны включить. В третий день – хиты 2000-х и в заключительный день – музыка поколения Z – крутые молодые ребята, которые сегодня взрывают все чарты.

Про легенды

Сам артист признается, что вырос на таких легендах, как Элвис Пресли, Том Джонс, Sade, Джо Кокер, Адриано Челентано. При этом во время своего выступления он исполняет некоторые из их композиций. Также в его программе есть песни легендарного Муслима Магомаева.

- Мне очень лестно, что я ассоциируюсь с именем Муслима Магометовича, но на самом деле сравнению это никакому не подлежит. Муслим Магомаев – это профессиональный, уникальный, великий, потрясающий вокал и талант. Ни в какое сравнение я с ним не попадаю. Причина, по которой я пою его песню в своем концерте, заключается исключительно в моем отношении к этому человеку. Это моя дань уважения. Те, кто считает, что я пытаюсь с ним соревноваться – это глупо. С Мухаммедом Али на ринг ты никогда не выйдешь.

Концерт Эмина в БарнаулеФото: Анна СЕМИНА

Про деньги

Ни для кого не секрет, что Эмин довольно обеспеченный человек и не привык в чем-то себе отказывать. При этом как зарабатывать, он тоже знает.

- У меня достаточно строгое отношение к деньгам, но могу с уверенностью сказать, что все, что я зарабатываю, я трачу. Причем, скорее не на себя, а на близких, на благотворительные проекты, и обязательно на какие-то новые инициативы: создать радиостанцию, что-то построить, открыть новый ресторан. Я всегда нахожусь в легком безденежье в хорошем смысле этого слова. Все деньги задействованы в процесс.

В команде Эмина несколько тысяч человек, так что он не боится уезжать на гастроли. Знает – его ребята справятся. С руководителями подразделений каждый день на связи. Если что – проблемы можно решить удаленно. Сам же музыкант признается, что он не жесткий, но требовательный и строгий начальник.

- Хотя этот вопрос не ко мне. Лучше его задать моим сотрудникам.

Встреча с Эмином в БарнаулеФото: Анна СЕМИНА

Про Трампа

Еще до своего президентства в одном из клипов Эмина снялся Дональд Трамп. По словам певца, это было спонтанное решение.

- Мы проводили конкурс «Мисс Вселенная» в Москве. Дональд Трамп приезжал в статусе его владельца. Я подумал, что было бы здорово снять клип со всеми участницами. Я рассказал об этой идее Трампу, и как-то спонтанно спросил у него: «А не хотели бы вы сняться в моем клипе?» Он спросил: «А что я должен делать?» Я сказал, чтобы он меня уволил, как он сделал это на одной из передач. Съемка заняла всего минут десять. Гонорар он при этом не запросил.