2019-03-18T12:38:15+03:00
Общество

10-летняя девочка из Бийска перестала ходить из-за редкой поломки гена

Пока врачи так и не могут поставить ребенку точный диагноз
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Поделиться:
10-летняя девочка из Бийска перестала ходить из-за редкой поломки гена10-летняя девочка из Бийска перестала ходить из-за редкой поломки генаФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В барнаульском торговом центре «Galaxy» завершила работу фотовыставка «Сильнее обстоятельств». На ней были представлены портреты людей с редкими заболеваниями. Среди них – 10-летняя Варвара Рыжкова из Бийска. Из-за редчайшего генетического заболевания девочка оказалась в инвалидном кресле.

– Внешне Варя родилась абсолютно здоровой девочкой. Она вовремя начала держать головку, ползать и сидеть. Первые проблемы начались, когда дочке исполнилось четыре года. Сначала у нее стали трястись ручки. После этого она начала медленнее говорить, спотыкаться. Вместе с этим у Вари появилась боязнь высоты, – рассказывает Татьяна Рыжкова, мама девочки.

Когда появились первые симптомы, родители начали возить девочку по врачам у себя в Бийске. Местные специалисты установили незначительные неврологические заболевания. Девочку пролечили ноотропами. После этого у Вари было улучшение, а затем ей резко стало хуже.

– В один из дней дочка упала и сильно ударилась головой. У нее была закрытая черепно-мозговая травма. Только тогда Варе дали направление на обследование в Барнаул. Уже здесь ей сделали МРТ и обнаружили опухоль головного мозга, которая у нее была с самого рождения. Врачи говорят, что операцию в этой ситуации делать нельзя. Девочка просто не выживет, – продолжает рассказывать Татьяна.

После этого родители Вари отправляли снимки в Германию, Испанию, Индию и в Израиль. Никто не мог и до сих пор не может установить точный диагноз. Тем временем девочке становилось только хуже. Постепенно она стала передвигаться с ходунками, а к концу 2017 года Варя и вовсе перестала ходить.

– В 2017 году мы поехали на консультацию в Израиль. Там подтвердили, что у дочки генетическое заболевание. Там же нам сказали, что оно передалось Варе от меня, и это притом, что у меня оно никак не проявляется, – добавила Татьяна.

Сейчас девочка плохо держит спину, у нее угасает интеллект, теряются приобретенные навыки. По симптомам это напоминает лейкодистрофию, но анализы этот диагноз не подтверждают.

Сама Варя старается не унывать из-за всего того, что на нее обрушилось. Ребенок сам тянется к знаниям. Девочка находится на надомном обучении в школе для слабовидящих, но два раза в неделю они выезжают в школу. Одно из занятий посвящено развитию речи. На другом уроке девочка рисует и лепит из пластилина. Еще Варя хорошо запоминает стихи. Она любит слушать классическую музыку.

Девочка и ее родители мечтают, что скоро врачи все-таки разберутся с тем, какая у нее болезнь, и назначат правильное лечение.

Еще родители Вари очень хотят, чтобы у них появился второй ребенок, но пока они лишены этой возможности из-за того, что слишком велик риск, что малыш тоже унаследует редкое заболевание.

Татьяна рассказала, что сейчас ученые из Томска совместно с американскими специалистами изучают генотип Вари, и если все пойдет по плану, в дальнейшем Варина мама сможет рассчитывать на экстракорпоральное оплодотворение. В этом случае специалисты смогут определить здоровый эмбрион.

Важно!

Если вы хотите помочь Варваре Рыжковой, чтобы ей как можно быстрее установили точный диагноз и назначили лечение, средства можно переводить на карту мамы, которая привязана к номеру телефона: 8-905-988-43-38.

Кстати

Выставка «Сильнее обстоятельств» продолжит свою работу до 14 марта. Ее организатором стала Екатерина Лимаева. Поборов рак, девушка узнала о том, что у нее редкая болезнь Гентингтона.

Мы уже опубликовали историю о барнаульской девочке –«бабочке» Александре Ковальчук, которая борется с редким и неизлечимым генетическим заболеванием – буллезным эпидермиолизом.

Также мы написали о трехлетней Вике Федюшкиной. У девочки очень медленно растут ручки и ножки из-за редкого заболевания – ахондроплазия.

Кроме этого вы уже могли ознакомиться с историей двухлетней Варвары Кутминой из Барнаула. У девочки нет радужной оболочки глаз, из-за этого она вынуждена носить специальные очки.

Еще мы рассказали вам о Саше Лощинине. Из-за редкой болезни юноша оказался в инвалидном кресле.

Также мы опубликовали историю Кирилла Карпова. Из-за редкой болезни мальчик узнал, что у него есть «близнецы».

Помимо этого вы могли ознакомиться с историей 13-летней Маргариты Воронцовой. Из-за редкого заболевания у девочки очень хрупкие кости и есть нарушения в развитии позвоночника.

Еще одна история была посвящена трехлетней Даше Исуповой из Заринска. Девочка практически не растет и не прибавляет в весе, а врачи не могут поставить ей точный диагноз.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Отец бил сына-школьника за плохие отметки
Первый укус клеща зафиксирован на Алтае
Алтайские единоросы провели совещание по партийным проектам
Рубцовчанка вместо компенсации за лекарства потеряла 270 тысяч рублей
«Уральские авиалинии» перевезли свыше миллиона человек с начала года
Жители барнаульской зоны задолжали 70 млн рублей за вывоз мусора
«Единая Россия» в регионе составит рейтинг местных отделений партии
Бассейн «Дельфин», в котором рухнула кровля, планируют запустить к апрелю
Очередные «террористы» атаковали бийские школы
Памятник Кириллу и Мефодию установят в Барнауле
Неизвестный мужчина помог бабушке донести пакеты, а потом украл ее сотовый
Билеты на скорые и пригородные поезда продают со скидкой
«Единая Россия» держит на контроле развитие местных отделений партии в Алтайском крае