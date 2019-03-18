10-летняя девочка из Бийска перестала ходить из-за редкой поломки гена

В барнаульском торговом центре «Galaxy» завершила работу фотовыставка «Сильнее обстоятельств». На ней были представлены портреты людей с редкими заболеваниями. Среди них – 10-летняя Варвара Рыжкова из Бийска. Из-за редчайшего генетического заболевания девочка оказалась в инвалидном кресле.

– Внешне Варя родилась абсолютно здоровой девочкой. Она вовремя начала держать головку, ползать и сидеть. Первые проблемы начались, когда дочке исполнилось четыре года. Сначала у нее стали трястись ручки. После этого она начала медленнее говорить, спотыкаться. Вместе с этим у Вари появилась боязнь высоты, – рассказывает Татьяна Рыжкова, мама девочки.

Когда появились первые симптомы, родители начали возить девочку по врачам у себя в Бийске. Местные специалисты установили незначительные неврологические заболевания. Девочку пролечили ноотропами. После этого у Вари было улучшение, а затем ей резко стало хуже.

– В один из дней дочка упала и сильно ударилась головой. У нее была закрытая черепно-мозговая травма. Только тогда Варе дали направление на обследование в Барнаул. Уже здесь ей сделали МРТ и обнаружили опухоль головного мозга, которая у нее была с самого рождения. Врачи говорят, что операцию в этой ситуации делать нельзя. Девочка просто не выживет, – продолжает рассказывать Татьяна.

После этого родители Вари отправляли снимки в Германию, Испанию, Индию и в Израиль. Никто не мог и до сих пор не может установить точный диагноз. Тем временем девочке становилось только хуже. Постепенно она стала передвигаться с ходунками, а к концу 2017 года Варя и вовсе перестала ходить.

– В 2017 году мы поехали на консультацию в Израиль. Там подтвердили, что у дочки генетическое заболевание. Там же нам сказали, что оно передалось Варе от меня, и это притом, что у меня оно никак не проявляется, – добавила Татьяна.

Сейчас девочка плохо держит спину, у нее угасает интеллект, теряются приобретенные навыки. По симптомам это напоминает лейкодистрофию, но анализы этот диагноз не подтверждают.

Сама Варя старается не унывать из-за всего того, что на нее обрушилось. Ребенок сам тянется к знаниям. Девочка находится на надомном обучении в школе для слабовидящих, но два раза в неделю они выезжают в школу. Одно из занятий посвящено развитию речи. На другом уроке девочка рисует и лепит из пластилина. Еще Варя хорошо запоминает стихи. Она любит слушать классическую музыку.

Девочка и ее родители мечтают, что скоро врачи все-таки разберутся с тем, какая у нее болезнь, и назначат правильное лечение.

Еще родители Вари очень хотят, чтобы у них появился второй ребенок, но пока они лишены этой возможности из-за того, что слишком велик риск, что малыш тоже унаследует редкое заболевание.

Татьяна рассказала, что сейчас ученые из Томска совместно с американскими специалистами изучают генотип Вари, и если все пойдет по плану, в дальнейшем Варина мама сможет рассчитывать на экстракорпоральное оплодотворение. В этом случае специалисты смогут определить здоровый эмбрион.

Важно!

Если вы хотите помочь Варваре Рыжковой, чтобы ей как можно быстрее установили точный диагноз и назначили лечение, средства можно переводить на карту мамы, которая привязана к номеру телефона: 8-905-988-43-38.

Кстати

Выставка «Сильнее обстоятельств» продолжит свою работу до 14 марта. Ее организатором стала Екатерина Лимаева. Поборов рак, девушка узнала о том, что у нее редкая болезнь Гентингтона.

Мы уже опубликовали историю о барнаульской девочке –«бабочке» Александре Ковальчук, которая борется с редким и неизлечимым генетическим заболеванием – буллезным эпидермиолизом.

Также мы написали о трехлетней Вике Федюшкиной. У девочки очень медленно растут ручки и ножки из-за редкого заболевания – ахондроплазия.

Кроме этого вы уже могли ознакомиться с историей двухлетней Варвары Кутминой из Барнаула. У девочки нет радужной оболочки глаз, из-за этого она вынуждена носить специальные очки.

Еще мы рассказали вам о Саше Лощинине. Из-за редкой болезни юноша оказался в инвалидном кресле.

Также мы опубликовали историю Кирилла Карпова. Из-за редкой болезни мальчик узнал, что у него есть «близнецы».

Помимо этого вы могли ознакомиться с историей 13-летней Маргариты Воронцовой. Из-за редкого заболевания у девочки очень хрупкие кости и есть нарушения в развитии позвоночника.

Еще одна история была посвящена трехлетней Даше Исуповой из Заринска. Девочка практически не растет и не прибавляет в весе, а врачи не могут поставить ей точный диагноз.