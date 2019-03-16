Чудеса, да и только: Леопардовый поросенок родился в алтайском селе

Необычное пополнение случилось на скотном дворе семьи Карамзиных из села Залесово Алтайского края. Там у абсолютно белых свиней родился малыш леопардового окраса.

– Осенью мы построили сарай, купили четыре свиньи и одного борова породы Дюрок. Все они светлого цвета. Первая свинья опоросилась почти неделю назад – в ночь на 11 марта. Утром, когда я пришла в сарай, то увидела, как посередине клетки лежит поросенок необычного цвета, да еще и с пятнышками, – вспоминает Наталья Карамзина. – Остальные пять поросят, светлого цвета, лежали у стены. Было видно, что мать сразу отказалась от неугодного поросенка и даже пыталась задавить его него.

Поросенка забрали в дом, когда поняли, что в клетке с сородичами ему угрожает опасность. Тут-то Карамзины и поняли, что отличает малыша не только окрас.

– Он не похож на своих сородичей. Он выше и крупнее, копытца у него белые, ресницы – рыжие, а еще – он спокойный. Мы подсадили к нему двух поросят, которых нужно выкормить, так они буянят, а этот такой умненький, уходит на другую сторону клетки, и не связывается с задирами, – рассказывает собеседница. – Ему, кстати, нравится наша белоснежная домашняя кошка по кличке Зайка, они дружат.

Свинки с огромным удовольствием пьют коровье молоко и растут день ото дня.

Фото предоставлено Натальей Карамзиной

Необычный поросенок получил кличку «Лео». Леопардовый окрас, по мнению девушки, он приобрел от своих предков.

– Я обращалась к ветеринарам и перерыла весь интернет, но не нашла даже фотографий поросят, на которых похож Лео. Возможно, что его в крови был ген от предков, который решил активироваться именно в этом поросенке, – предполагает девушка. – У нас еще две свиноматки, поэтому мы не исключаем, что леопардиков у нас станет больше.

В будущем Лео планируют построить отдельный загон, где он сможет расти и не бояться своих сородичей. После таких историй ненароком вспоминаешь мультфильм о гадком утенке на птичьем дворе, который стал прекрасным лебедем...

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