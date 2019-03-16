Барнаульская пенсионерка отдала цыганам 611 тысяч рублей

Жительница Барнаула стала жертвой мошенников – под видом обмена валюты она лишилась свыше 600 тысяч рублей. Сейчас полицейские разыскивают цыган-мошенников.

В городском УМВД России рассказали, как женщину «развели» на крупную сумму. В этот день 60-летняя горожанка гостила у подруги. Когда пенсионерка вышла от нее, то попыталась найти такси, однако не успела – к ней подъехал автомобиль и мужчины, находившиеся там, предложили ее подвезти. Женщина согласилась. В машине было трое незнакомцев. Они представились сотрудниками иностранной торговой организации и стали уговаривать пенсионерку купить у них комплекты постельного белья стоимостью от 50 до 90 тысяч рублей. Предложение горожанку не заинтересовало, поэтому она отказала. Доехав до дома, женщина хотела рассчитаться за поездку, но в кошельке были крупные купюры. Тогда пенсионерка предложила одному из мужчин подняться с ней в квартиру, чтобы разменять деньги.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».Фото: предоставлено пресс-службой

Пока женщина искала деньги, незнакомец увидел у нее в сумочке сберегательную книжку. Полистав ее, он понял, что на счету у пенсионерки лежит свыше полумиллиона рублей. Мужчина тут же предложил одолжить ему деньга на покупку квартиры. Он же пообещал ей иностранную валюту – евро. Женщина по непонятным причинам согласилась. Вместе они проехали в банк, где женщина сняла со своего счета 611 тысяч рублей и отдала их незнакомцам, а взамен мужчины передали ей газетный сверток, в котором якобы находилась иностранная валюта. На следующий день новые знакомые договорились произвести обратный обмен. Женщина не спешила посмотреть деньги, поэтому открыла сверток только в квартире, после того, как распрощалась с мужчинами.

Внутри свертка находилась сувенирные купюры «Банка приколов». Когда женщина поняла, то произошло, то позвонила в полицию. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Розыск

В совершении данного преступления подозреваются и разыскиваются:

1) мужчина цыганской внешности, на вид 25-27 лет, рост 160-165 см, плотного телосложения. Был одет в куртку темного цвета, штаны темного цвета, рубашку розового оттенка, на шее - цепь из металла желтого цвета с крестом, на пальцах - перстни.

2) мужчина цыганской внешности, на вид 30-35 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения. Был одет в джинсы серо-синего цвета, рубашка либо куртка джинсовая.

За рулем черного автомобиля находился еще один мужчина, его потерпевшая не разглядела.

Знающих что-либо об этих мужчинах или похожих случаях, звоните по телефонам: 391-645, 42-02-02 или 02.