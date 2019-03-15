«Джихад-мобили», танки и химические лаборатории: в Барнауле показали трофеи, добытые в Сирии

В пятницу, 15 марта, в Барнаул прибыл эшелон с трофейным оружием сирийских боевиков. Во время операций российские военные ликвидировали их, а технику забрали себе.

Никаких муляжей

Поезд прибыл в столицу Алтайского края глубокой ночью, а на первый путь его пригнали только к 11.30. К тому времени перрон уже был заполнен желающими посмотреть на технику террористов. Однако в вагоны стали запускать только после эмоциональных речей военных.

Танк советского производства Т-55МВФото: Олег УКЛАДОВ

- Сейчас вооруженные силы России, выполняя свой долг на территории Сирийской Арабской Республики по борьбе с международным терроризмом, показывают примеры мужества и героизма. Хочется вспомнить фразу майора Романа Филиппова, которая стала крылатой: «Это вам за пацанов!» Он произнес ее, прежде чем взорвать себя гранатой. Помимо этого службу в Сирии несли и уроженцы Алтайского края – Олег Пешков и Александр Прохоренко, - сказал заместитель командующего 2-й гвардейской общевойсковой армией по военно-политической работе полковник Павел Олексюк. – Более 2,5 тысяч военнослужащих Центрального военного округа за выполнение спецзадач на территории Сирийской Республики удостоены высоких правительственных наград и более четырех тысяч наград Министерства обороны. Вашими сегодняшними экскурсоводами будут офицеры и солдаты, большая часть из которых является непосредственными участниками боевых действий в Сирии. Все, что здесь представлено для осмотра – это реально захваченные у боевиков объекты.

Пикап ZXGrand TigerФото: Олег УКЛАДОВ

Промышленные масштабы производства

Среди образцов можно было встретить БМП турецкого производства ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG EAGLE HEAD курдских вооруженных формирований, самоходный минный трал Aardvark JSFU, так называемый «джихад-мобиль» на базе Jeep Grand Cherokee, машинe для прокладки подземных тоннелей, ракетно-артиллерийское вооружение. И даже танк Т-55МВ советского производства. Он был захвачен российскими военными в 2016 году при освобождении Пальмиры. Правда, с первого взгляда узнать в нем танк отечественного производства сложно – много «тюнинга». И так практически со всеми машинами.

Джехад-мобиль или автомобиль смертника. Изготовлен на базе Jeep Grand CherokeeФото: Олег УКЛАДОВ

- Вот это – машина смертника, - рассказывает экскурсовод, указывая на Jeep. – Над колесами приспособлены специальные щиты. Они здесь, чтобы не пробили колеса. Внутри самого автомобиля бронированная капсула, куда садят смертника. Как правило, он находится под наркотиками. Машину эту направляют либо в школу, либо в больницу и подрывают. Если по какой-то причине боевик не взорвал себя, то его подрывают дистанционно.

И это только открытые платформы. Немало экспонатов представлено и в закрытых вагонах. Так в одном из них развернута выставка работ военных художников и фотографов. В другом – лаборатория, которую использовали для промышленного производства химического оружия и бомб. Причем военные отмечают, что их производили именно в промышленных масштабах.

- Мы можем видеть, что террористы не используют кустарный способ. У них довольно современная техника и оборудование, а это значит, что кто-то им ее поставляет, - говорят экскурсоводы.

БМП турецкого производства ACV-15Фото: Олег УКЛАДОВ

Россия не пропустит терроризм

Полковник Павел Олексюк, говоря о значимости «Сирийского перелома», подчеркнул, что выставка – это наглядное пособие о том, что Россия борется с терроризмом и отступать не собирается.

- У международного терроризма нет ни чести, ни совести. Они используют в качестве смертников даже детей, а они даже об этом не подозревают. Россия всегда стояла, стоит и будет стоять огромной мужественной границей. Это зло мы никогда не допустим на нашу территорию. Россия будет уничтожать боевиков на их территориях, - отметил он.

Автомобиль HMMWV M998Фото: Олег УКЛАДОВ

Акция «Сирийский перелом» стартовала 23 февраля в Москве. Она приурочена к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. За несколько месяцев поезд побывает более чем в 60 городах. Барнаул в этом списке 23-й. Следом состав отправится в Новокузнецк.

Завершится акции 27 апреля, в День независимости Сирии. Поезд вернется в Москву, а экспозиция переедет в военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС Российской Федерации «Патриот».

Эшелон с трофейным оружием сирийских боевиковФото: Олег УКЛАДОВ

Бронированный штурмовой автомобиль YPG EAGLE HEAD курдских вооруженных формированийФото: Олег УКЛАДОВ

Самоходный минный трал Aardvark JSFUФото: Олег УКЛАДОВ

Танк советского производства Т-55МВФото: Олег УКЛАДОВ

Эшелон с трофейным оружием сирийских боевиковФото: Олег УКЛАДОВ

Эшелон с трофейным оружием сирийских боевиковФото: Олег УКЛАДОВ

Эшелон с трофейным оружием сирийских боевиковФото: Олег УКЛАДОВ

Эшелон с трофейным оружием сирийских боевиковФото: Олег УКЛАДОВ

Эшелон с трофейным оружием сирийских боевиковФото: Олег УКЛАДОВ

Эшелон с трофейным оружием сирийских боевиковФото: Олег УКЛАДОВ

Эшелон с трофейным оружием сирийских боевиковФото: Олег УКЛАДОВ

Эшелон с трофейным оружием сирийских боевиковФото: Олег УКЛАДОВ

Эшелон с трофейным оружием сирийских боевиковФото: Олег УКЛАДОВ

Эшелон с трофейным оружием сирийских боевиковФото: Олег УКЛАДОВ

Эшелон с трофейным оружием сирийских боевиковФото: Олег УКЛАДОВ

Эшелон с трофейным оружием сирийских боевиковФото: Олег УКЛАДОВ

Эшелон с трофейным оружием сирийских боевиковФото: Олег УКЛАДОВ

Эшелон с трофейным оружием сирийских боевиковФото: Олег УКЛАДОВ

Эшелон с трофейным оружием сирийских боевиковФото: Олег УКЛАДОВ

Эшелон с трофейным оружием сирийских боевиковФото: Олег УКЛАДОВ

Эшелон с трофейным оружием сирийских боевиковФото: Олег УКЛАДОВ

Эшелон с трофейным оружием сирийских боевиковФото: Олег УКЛАДОВ