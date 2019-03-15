Барнаульский Дворец зрелищ и спорта откроют к осени в обновленном виде

Барнаульскому Дворцу зрелищ и спорта более 50 лет, из них последние полгода он закрыт из-за нарушений правил пожарной безопасности. Новый собственник сооружения Михаил Дроздов обещает, что уже к осени этого года объект серьезно модернизируют.

Коммерческая тайна

Накануне, 14 марта, в Барнауле прошла пресс-конференция с участие нового собственника барнаульского Дворца зрелищ и спорта Михаила Дроздова, председателя Алтайкрайсовпрофа Ивана Панова и министра спорта Алтайского края Алексея Перфильева.

Сразу стоит отметить, что стороны так и не стали разглашать сумму сделки.

– Могу сказать, что она значительно выше 30 млн рублей, о которой раньше писали некоторые СМИ. Кадастровая стоимость объекта чуть больше 200 млн рублей. Мы продали объект по рыночной стоимости, – сказал Иван Панов.

Он же добавил, что еще до закрытия Дворец зрелищ и спорта ежегодно зарабатывал около 40 млн рублей. Половину от этой суммы давали средства за аренду льда, еще 20 млн рублей – доходы от концертной и выставочной деятельности. При этом в период, когда во дворце был залит лед, только за электроэнергию каждый месяц приходилось платить по 1 млн рублей. 600 тысяч рублей составляли ежемесячные счета за отопление.

– В сухом остатке получалось чуть более трех миллионов рублей. Из них 2 млн шли в Алтайкрайсовпроф, остальные деньги забирал арендатор, – пояснил Иван Панов.

Помимо этого председатель Алтайкрайсовпрофа не стал скрывать, что на уровне губернатора региона обсуждалась возможность, чтобы барнаульский Дворец зрелищ и спорта перешел в собственность края, но стороны не сошлись в цене.

Барнаульский Дворец зрелищ и спорта откроют к осени в обновленном видеФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Амбициозные планы

Лично приходилось слышать, как приезжие гости из Москвы называли барнаульский Дворец зрелищ и спорта сараем. С одной стороны, слышать такое было неприятно, но по факту сооружение сильно устарело во всех смыслах этого слова.

– Объект сохранит свой профиль. Мы хотим, чтобы он был привлекательным и инженерно новым. Нам предстоит убрать навесные потолки, построить новое ледовое поле, сделать новые борта. Старые мы уже передали в Новоалтайск. Также мы сделаем новые трибуны. Старые сиденья безвозмездно раздаем по всему краю. Где-то они еще послужат. Во дворце появится новый свет и звук. Мы хотим установить куб, на котором можно будет смотреть видеоповторы. Также в наших планах сделать газовую котельную и поменять фасад здания. В конечном счете, мы хотим, чтобы у главной команды края был собственный дом. Все работы намерены закончить к осени текущего года, – поделился планами Михаил Дроздов.

В своем выступлении он вскользь затронул тему аренды льда. Для всех очевидно, что это одна из основных статей дохода для таких сооружений. Новый владелец Дворца зрелищ и спорта заявил, что сейчас обсуждается перспектива того, чтобы хоккейный клуб «Алтай» не платил за лед, а вкладывал эти деньги в свое развитие. Михаил Дроздов прямо сказал, что хотел бы видеть главную команду края как минимум в ВХЛ, а для этого нужны другие деньги.

Также в ходе пресс-конференции прозвучало, что после модернизации Дворца зрелищ и спорта можно будет подумать о создании в крае молодежной хоккейной команды. Напомним, что несколько лет назад в регионе была команда МХЛ «Алтайские Беркуты», но в итоге ее расформировали.

Про долгострой на Сибирском

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев отметил, что возвращение главной хоккейной команды и школы во дворец – значимое событие для всего алтайского спорта и в целом оно будет способствовать развитию хоккея в регионе. Журналисты попросили министра прокомментировать ситуацию с долгостроем ледовой площадки в Барнауле по адресу проспект Сибирский, 52.

– Мы имеем готовую проектно-сметную документацию и ждем экспертизу. Этот проект попал в краевую адресную инвестиционную программу, срок строительства рассчитан на 2-3 года, – сказал Алексей Перфильев.

Ранее в интервью «Комсомольской правде» он озвучивал, что на Сибирском появится площадка, на которой будут проходить тренировки главной команды края и воспитанников хоккейной школы «Алтай».