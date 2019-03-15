Пятеро "замерзли", один чуть не "утонул": в Барнауле прошли учения МЧС
В четверг, 14 марта, в районе барнаульского поселка Затон прошло масштабное командно-штабное учение Главного управления МЧС перед предстоящим паводком. Главная цель мероприятия заключалась в практической отработке возможных чрезвычайных ситуаций, которые время от времени случаются во время наводнений. Место учений выбрали не просто так. Затон относится к тем территориям Барнаула, которые топит каждый год. Меняется лишь интенсивность прохождения паводка.
Отказались от эвакуации
По легенде, из-за обильных осадков в виде дождя и снега на реках края начался резкий подъем уровня воды. Наиболее сложная обстановка сложилась в Затоне, где вода поднялась выше критической отметки. За несколько часов подтопленными оказалось более 400 домов и приусадебных участков. Число пострадавших достигло тысячи человек. Массовую эвакуацию успели провести, но несколько человек наотрез отказались оставлять свое жилище.
Учения МЧС в Затоне.Автор: Олег Укладов
В центр управления кризисных ситуаций ГУ поступила информация, что на улице Затонской, 12 находятся пять человек. Один в тяжелом состоянии. Добраться до них на автотранспорте не представляется возможным – все подъезды затоплены.
На спасение несчастных жителей поселка направились восемь спасателей на снегоболотоходе. Только на нем можно было добраться до людей. Техника без труда преодолела все рвы и размытые дороги и доставила замерзших в мобильный медицинский пункт, где их осмотрел врач.
- Все они сильно замерзли, но ничего страшного. Отогреются и мы отправим их в пункт временного размещения. Главное, что ни у кого нет обморожений, - сказал медик.
Спасательный "Лось"
Однако на этом спасательная операция не завершилась. Оказалось, что один человек решил пройти по льду протоки, но провалился в воду. К счастью рядом оказались очевидцы. Сами они побоялись помогать мужчине, поэтому вызвали группу МЧС. Спасатели на вездеходе «Лось» незамедлительно отправились на место ЧП.
Пострадавшего смогли достать, донести до берега, а затем на вездеходе отправили в мобильный городок, где ему также оказали медицинскую помощь. После чего на «скорой» отвезли в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU