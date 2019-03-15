2019-03-14T18:42:33+03:00
Общество

Пятеро "замерзли", один чуть не "утонул": в Барнауле прошли учения МЧС

Заодно спасатели проверили готовность техники, которая будет работать во время паводка [фото+видео]
Анна СЕМИНА
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Учения МЧС в БарнаулеУчения МЧС в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
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В четверг, 14 марта, в районе барнаульского поселка Затон прошло масштабное командно-штабное учение Главного управления МЧС перед предстоящим паводком. Главная цель мероприятия заключалась в практической отработке возможных чрезвычайных ситуаций, которые время от времени случаются во время наводнений. Место учений выбрали не просто так. Затон относится к тем территориям Барнаула, которые топит каждый год. Меняется лишь интенсивность прохождения паводка.

Учения МЧС в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Учения МЧС в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Отказались от эвакуации

По легенде, из-за обильных осадков в виде дождя и снега на реках края начался резкий подъем уровня воды. Наиболее сложная обстановка сложилась в Затоне, где вода поднялась выше критической отметки. За несколько часов подтопленными оказалось более 400 домов и приусадебных участков. Число пострадавших достигло тысячи человек. Массовую эвакуацию успели провести, но несколько человек наотрез отказались оставлять свое жилище.

Учения МЧС в Затоне.Автор: Олег Укладов

В центр управления кризисных ситуаций ГУ поступила информация, что на улице Затонской, 12 находятся пять человек. Один в тяжелом состоянии. Добраться до них на автотранспорте не представляется возможным – все подъезды затоплены.

На спасение несчастных жителей поселка направились восемь спасателей на снегоболотоходе. Только на нем можно было добраться до людей. Техника без труда преодолела все рвы и размытые дороги и доставила замерзших в мобильный медицинский пункт, где их осмотрел врач.

Учения МЧС в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Учения МЧС в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

- Все они сильно замерзли, но ничего страшного. Отогреются и мы отправим их в пункт временного размещения. Главное, что ни у кого нет обморожений, - сказал медик.

Спасательный "Лось"

Однако на этом спасательная операция не завершилась. Оказалось, что один человек решил пройти по льду протоки, но провалился в воду. К счастью рядом оказались очевидцы. Сами они побоялись помогать мужчине, поэтому вызвали группу МЧС. Спасатели на вездеходе «Лось» незамедлительно отправились на место ЧП.

Учения МЧС в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Учения МЧС в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Пострадавшего смогли достать, донести до берега, а затем на вездеходе отправили в мобильный городок, где ему также оказали медицинскую помощь. После чего на «скорой» отвезли в больницу.

Учения МЧС в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Учения МЧС в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Учения МЧС в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Учения МЧС в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Учения МЧС в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Учения МЧС в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Учения МЧС в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Учения МЧС в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Учения МЧС в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Учения МЧС в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Учения МЧС в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Учения МЧС в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Учения МЧС в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Учения МЧС в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Учения МЧС в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Учения МЧС в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Учения МЧС в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Учения МЧС в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Учения МЧС в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Учения МЧС в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Учения МЧС в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Учения МЧС в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Учения МЧС в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Учения МЧС в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Учения МЧС в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Учения МЧС в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Учения МЧС в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Учения МЧС в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Учения МЧС в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Учения МЧС в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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