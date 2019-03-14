Взмах отрубленных ветвей: барнаульцы отстаивают искалеченный парк

Эту весну пять сотен загубленных деревьев парка «Изумрудный» уже не встретят. Их безжалостно срубили и не поморщились. До этого в старом парке был спущен пруд, разрослись сорняки и дорожки превратились в тропы разбитых фонарей…

«Хватит проигрывать»

Но, кажется, еще не все потеряно, и запах новых почек в старинном парке чувствуется. В феврале барнаульская журналистка Лариса Вигант предложила превратить «Изумрудный» в народный парк - общими усилиями горожан благоустроить территорию, высадить деревья, открыть велосипедную дорожку и т.д. На своей странице в Фейсбуке Лариса выставила эмоциональный пост:

«Мы (обычные горожане) слишком часто проигрывали. Мы безвозвратно потеряли улицу с деревянной резьбой (ею должна была стать улица Анатолия, постановление об этом принималось в 1970 годы), Дунькину рощу - городского лекаря, лестницу Казаринова, несколько исторических зданий сегодня находятся на грани краха.

…Еще один пример. Решение "Об установлении памятника на могиле члена-корреспондента Российской АН, естествоиспытателя Фридриха Геблера" на Нагорном кладбище было принято крайисполкомом в 1959 году. Установили в 2001-м. Как подходят нашей действительности строки известного поэта, нашего земляка Ивана Жданова (сказанные, конечно, по другому поводу): "По нескольку веков там длится взмах ветвей".

Нет у нас нескольких веков для восстановления парка БМК (Изумрудный). И без того 30 последних его лет прошли в разрухе, соответственно, и наши 30 лет жизни при тех же обстоятельствах. Каким ему быть? Концепции могут быть разными, но то, что не "Изумрубным" (как кто-то описался по Фрейду) - точно. Нужно возвращать парку изумрудную крону и всем городским паркам - аналогично».

Вырубка в парке "Изумрудный"Фото: Олег УКЛАДОВ

Что дальше?

Тема воскрешения парка вызвала мощный отклик, идею подхватили сотни горожан, была даже создана инициативная группа, предложения по реконструкции отправлены краевым и городским чиновникам.

На днях инициативная группа получила ответы от городских и краевых чиновников. В них говорится, что администрацией города ведется разработка концепции благоустройства, но окончательное решение по ренновации еще не принято. Также сообщается, что готовится аукцион на право заключения договора аренды этого земельного участка. Правда, тут же оговорка, что в администрацию поступают возмущенные письма горожан против застройки. Чиновники уклончиво сообщают, что, возможно, дальнейшее развитие парка будет планироваться в ходе общественных слушаний. Будем надеяться, что не обманут.

Ну а пока эту горячую тему предложили обсудить 19 марта на круглом столе в АКЗС.

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