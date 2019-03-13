Барнаульскую школу эвакуировали из-за того, что ученик принес на уроки сувенир в виде гранаты

13 марта ученик седьмого класса барнаульского лицея №121 не на шутку напугал учителей и школьников. На пятом уроке он достал из своей учебной сумки … гранату! Руководство лицея решило эвакуировать детей в целях безопасности. Все ученики были распущены по домам, так как школьные уроки подходили к концу. На место оперативно приехала бригада «скорой помощи», наряд полиции и несколько машин МЧС. Эксперты осмотрели гранату и пришли к выводу, что это – сувенир.

- Эта даже не муляж, просто сувенир. По какой причине мальчик принес ее в школу - неизвестно, - сказала Светлана Ляпунова, начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Фото: Илья Ходжиматов

- Мальчик принес в школу пепельницу, которая своей формой напоминала гранату. Захотел похвастаться друзьям, но даже не подумал, что это приведет к таким последствиям, – рассказала «Комсомолке» сотрудница школы на условиях анонимности.

Также она подчеркнула, что ученик, который принес «гранату», - весьма положительный, никогда ни в каких конфликтах не участвовал:

- Мальчишка хороший, никогда не дрался, не задирался. На учете не состоит. Вежливый и умненький, - подчеркнула собеседница.

- Мы были на физкультуре, когда прозвучала пожарная тревога. Оделись, обулись и выбежали на улицу. Там я узнала, что учительница нашла в кабинете ИЗО гранату. Мальчик из моего параллельного класса потерял ее во время урока. Учитель сразу выяснила, кто ее пронес в школу, и повела мальчика к директору, - рассказывает одна из учениц лицея. – После приехали саперы, «скорая помощь» и полиция. Но на самом деле это была пепельница, переделанная под гранату: там была чика самодельная, примотанные использованные патроны.

Так как угроза оказалась необоснованной, вторая смена в школе продолжила работать в обычном режиме – никакой опасности ни для учителей, ни для школьников нет.