2019-03-13T10:15:35+03:00
Спорт

Барнаульский спасатель поднялся на 24-й этаж за три минуты

Соревнования между пожарными прошли в новой высотке на улице Взлетной [фото, видео]
Дарья САВЕНКО
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Соревнования между пожарнымиСоревнования между пожарнымиФото: Олег УКЛАДОВ
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В новом высотном доме по улице Взлетной в Барнауле прошли соревнования по скоростному подъему на 24-й этаж. В состязаниях приняли участие пожарные из всех пожарно-спасательных частей города.

Профессиональные огнеборцы должны были преодолеть непростую дистанцию максимально быстро и в полном боевом снаряжении, вес которого превышал 20 килограммов! На скорость они поднимались этаж за этажом, давая себе на отдых только по несколько секунд в пролетах. Все участники соревнований прошли испытание, но самым быстрым и ловким стал представитель пожарно-спасательной части №3 Иван Лыжин. Он поднялся на 24-й этаж за 2 минуты и 55 секунд!

Скоростной забег пожарных на 24 этаж здания в Барнауле.Видео Олега Укладова.

Отметим, что Ивану больше 40 лет, тем не менее, он дал фору более молодым коллегам. Таким образом, первое место заняла команда третьей части. Участники из второй и девятой пожарно-спасательных частей также вошли в тройку лидеров.

Награждение Ивана Лыжина (справа) Фото: Олег УКЛАДОВ

Награждение Ивана Лыжина (справа)Фото: Олег УКЛАДОВ

- Это действительно непростое испытание даже для профессионала, - подчеркнул начальник первого отряда противопожарной службы ГУ МЧС по краю Ярослав Грабовский. - Мероприятие проводится для популяризации физкультуры и спорта, профессии пожарного, укрепления здоровья, повышения психологической устойчивости к действиям в чрезвычайных ситуациях.

Соревнования между пожарными Фото: Олег УКЛАДОВ

Соревнования между пожарнымиФото: Олег УКЛАДОВ

Соревнования между пожарными Фото: Олег УКЛАДОВ

Соревнования между пожарнымиФото: Олег УКЛАДОВ

Соревнования между пожарными Фото: Олег УКЛАДОВ

Соревнования между пожарнымиФото: Олег УКЛАДОВ

Соревнования между пожарными Фото: Олег УКЛАДОВ

Соревнования между пожарнымиФото: Олег УКЛАДОВ

Соревнования между пожарными Фото: Олег УКЛАДОВ

Соревнования между пожарнымиФото: Олег УКЛАДОВ

Соревнования между пожарными Фото: Олег УКЛАДОВ

Соревнования между пожарнымиФото: Олег УКЛАДОВ

Соревнования между пожарными Фото: Олег УКЛАДОВ

Соревнования между пожарнымиФото: Олег УКЛАДОВ

Соревнования между пожарными Фото: Олег УКЛАДОВ

Соревнования между пожарнымиФото: Олег УКЛАДОВ

Соревнования между пожарными Фото: Олег УКЛАДОВ

Соревнования между пожарнымиФото: Олег УКЛАДОВ

Соревнования между пожарными Фото: Олег УКЛАДОВ

Соревнования между пожарнымиФото: Олег УКЛАДОВ

Соревнования между пожарными Фото: Олег УКЛАДОВ

Соревнования между пожарнымиФото: Олег УКЛАДОВ

Соревнования между пожарными Фото: Олег УКЛАДОВ

Соревнования между пожарнымиФото: Олег УКЛАДОВ

Соревнования между пожарными Фото: Олег УКЛАДОВ

Соревнования между пожарнымиФото: Олег УКЛАДОВ

Иван Лыжин справа Фото: Олег УКЛАДОВ

Иван Лыжин справаФото: Олег УКЛАДОВ

Высотка, где проходили соревнования Фото: Олег УКЛАДОВ

Высотка, где проходили соревнованияФото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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