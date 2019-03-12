2019-03-12T11:40:38+03:00
Общество

Из Барнаула появятся авиарейсы в Сургут, и продолжатся полеты в Казань и Питер

Сейчас билеты на эти направления можно купить с хорошими скидками
Анна СЕМИНА
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Из Барнаула появятся авиарейсы в Сургут, Казань и ПитерИз Барнаула появятся авиарейсы в Сургут, Казань и ПитерФото: Олег УКЛАДОВ
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В скором времени Барнаул и Сургут станут ближе друг к другу – между городами запустят авиасообщение.

Самолеты из столицы Алтайского края в Ханты-Мансийский автономный округ начнут летать с 26 мая. Обслуживать направление взялась авиакомпания «ЮТэйр». Планируется, что рейсы будут выполняться раз в неделю – по воскресеньям. Прилет в Барнаул из Сургута в 19.40 по местному времени, а обратный вылет в 20.30. Стоимость билетов от 7085 рублей в одну сторону (от 13452 рублей по тарифу «туда-обратно»). Они уже поступили в продажу. Перевозить пассажиров будет ближнемагистральный турбовинтовой самолет ATR 72. Он вмещает до 74 человек. Время в пути для них составит не более трех часов.

Помимо Сургута, из Барнаула также продолжат летать самолеты в Казань. Как рассказали в авиакомпании UVT Aero, в ближайшие две недели появится расписание рейсов до конца июня. Скорее всего, там будет новая тарифная сетка. На данный момент доступны билеты до конца марта. Стоимость полета в одну сторону составляет 5730 рублей.

Что касаемо нового авиарейса из Барнаула в Екатеринбург, который сделал всего несколько вылетов, по словам представителей авиакомпании «РусЛайн», в ближайшее время нет планов возобновлять полеты. Так что в столицу Урала теперь снова можно добраться только либо через Москву, либо через Казань. Второй вариант на данный момент экономичней и быстрее.

Тем временем «ИрАэро» устраивает распродажу билетов по направлению Барнаул-Санкт-Петербург. Если вы решите лететь в город на Неве с 30 апреля по 31 мая, то стоимость билета составит от девяти тысяч рублей. При этом количество мест ограничено. Вылеты по понедельникам и четвергам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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