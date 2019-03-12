Один глаз, без пятачка, а на лбу – отросток: на Алтае родился поросенок-единорог

Геннадий Легостаев из села Буян Крутихинского района Алтайского края занимается разведением свиней уже более 15 лет. Но то, что он увидел несколько дней назад, повергло его в настоящий шок. В прекрасный праздник 8 марта в его хозяйстве опоросилась свинья. Среди восьми поросят один оказался настоящим мутантом.

Поросенок-единорог с одним глазом родился в Буяне Крутихинского района.Видео: Каменские известия

Красный и весь круглый, как бочонок. Ноги белые, а вместо копыт - загнутые кверху «крючки». На морде всего один глаз, нет пятачка, а на лбу – отросток, словно у единорога. Челюсть треугольная, во рту большой клык посередине и длинный язык. Одним словом - от поросенка там ничего и не было.

- Он был первым в потомстве, свинья долго мучилась, никак не могла родить. Тогда я взял специальное приспособление и стал тянуть его. Он был очень крупным. Сразу заметил, что он какой-то необычный. Потом повернул к себе, чтобы сделать искусственное дыхание, дунуть в пятак. И замер. Увидел на лбу у него хобот, он приподнялся, а там один большой глаз! И смотрит на меня.., - с ужасом вспоминает Геннадий.

На Алтае родился одноглазый поросенок-единорогФото: Каменские известия

Сколько они так смотрели друг на друга, мужчина не знает, был сильно удивлен и напуган. Как нес его к себе домой, помнит с трудом. Но одно знает точно - по дороге поросенок-мутант перестал дышать.

- Мы пока не знаем, что с этим чудищем делать. Я говорю мужу выбрасывай, а он не хочет, думает куда-нибудь на опыты отдать, чтобы узнать правду. Положили пока поросенка в целлофановый пакет, на веранде лежит, там холодно, - говорит Лидия Легостаева, жена фермера.

На Алтае родился одноглазый поросенок-единорогФото: Каменские известия

Остальных поросят свинья родила самостоятельно, все оказались здоровыми и нормальными. Когда Геннадий позвонил в племенное хозяйство в Новосибирск, где покупал свиней, сотрудники очень удивились случившемуся, сказали, что вероятно у животного произошёл какой-то сбой.

Поросенок уже стал местной легендой. Кто-то из селян приходит на него посмотреть и убегает - страшно, другие, наоборот, просят даже не показывать. Внуки Легостаевых как увидели поросенка, прозвали его «монстриком». Теперь в семье его так и называют.

На Алтае родился одноглазый поросенок-единорогФото: Каменские известия

Кстати, у Геннадия Легостаева живут 23 свиноматки и 2 хряка. Родители «монстрика», Петруха и Гюльчатай - свиньи здоровые, отказываться от них фермер не собирается. А на днях опоросилась еще одна свинья.

- Теперь, когда подхожу к клетке с потомством, прошу у Бога, чтобы больше не было таких «монстриков»! - говорит мужчина.