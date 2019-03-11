Городские лыжные гонки прошли в девятый раз в Заринске

Весна лыжным гонкам – не помеха. В Заринске накануне в 9-й раз провели соревнования. На лыжи встали и стар, и млад.

За победу в пяти номинациях боролись почти 600 человек. Дистанция для самых маленьких составила 400 метров. Многим из спортсменов-малышей не исполнилось и пяти лет, но они уверенно покоряли лыжню. Для взрослых дистанция была гораздо серьёзнее – 3 и 5 километров. Среди них победителем в номинации «Самый старший спортсмен» оказался Виталий Хволынский. Для него такая дистанция – сущая ерунда.

- Здоровье у меня есть! Два круга даю через день по 3 километра! – не без гордости говорит Виталий.

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Не побоялись вступить в гонку и те, кто раньше с лыжами был на «вы».

- Я первый раз ехала, на лыжах не катаюсь, но было интересно, понравилось . Что заставило прийти сюда? Муж! – делится горожанка Наталья Можная.

Наградой победителям, в числе которых и Виталйи Хволынский, стали денежные сертификаты и ценные призы. А Фонд социального содействия Александра Прокопьева вручил призы командам заринской организации инвалидов и ветеранов за волю к победе. Те, кто ежегодно помогает организовывать лыжню здоровья, получили от фонда грамоты и подарки.

Отметим, что фонд не первый год оказывает поддержку заринчанам на различных спортивных соревнованиях. И у горожан есть стимул побороться за победу в следующей - юбилейной гонке.