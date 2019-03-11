Из кранов барнаульцев может политься зеленая вода

С 18 по 31 марта в Барнауле пройдут плановые испытания тепловых сетей на плотность. В связи с этим у некоторых горожан из крана может потечь вода зеленого цвета.

Для чего нужны испытания?

Эти испытания проводятся для того, чтобы выявить утечки. Они могут образоваться на тепловых сетях, в тепловых камерах и в центральных тепловых пунктах. В воду добавляют краситель «Уранин-А». Он органический и абсолютно безвредный. Растворяясь в воде, он придает ей зеленое флуоресцентное свечение. Кстати, этот краситель используют при производстве мыла и тканей, поэтому бояться его не следует.

Как проводятся испытания?

Как рассказали в Сибирской генерирующей компании, 350 кг красителя вводится в тепловые сети в двух точках города: отдельно для циркуляционного контура ТЭЦ-2 и отдельно для ТЭЦ-3. После этого в течение двух недель, что длятся испытания, специалисты поддерживают концентрацию красителя в воде. Откуда потечет окрашенная вода, там и слабое место.

Что делать, если из крана потекла зеленая вода?

Если из крана в вашей квартире потекла зеленая вода, то следует позвонить в диспетчерскую службу теплосетевого подразделения СГК по телефону 8 (3852) 77-52-39. Специалисты выяснят причину неисправности и приступят к ремонтным работам.