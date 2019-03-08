2019-03-07T13:36:47+03:00
Общество

Гороскоп на 8 марта 2019 года для милых дам

Накануне 8 марта барнаульская астролог Вера Топчеева составила гороскоп для представительниц прекрасного пола.
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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8 марта8 мартаФото: Олег УКЛАДОВ
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Как ни крути, но настоящая весна в душе начинается с праздника 8 марта! Внутри каждой женщины вдруг оттаивают после зимней спячки чувства и желания. Хочется любви, внимания, цветов и позитива. Что ждет представительниц прекрасного пола на 8 марта – в гороскопе барнаульского астролога Вера Топчеевой.

Овны

Овны-амазонки встречают весну в приподнятом настроении и повышенной активности. Новые знакомства, яркие приключения привнесут в вашу жизнь настоящий праздник.

Тельцы

Женщины-Тельцы относятся к партнерам несколько требовательно, желая стабильности в отношениях. Но сейчас вам нужно расслабиться и наслаждаться весенним настроением и приятными приобретениями.

Близнецы

Близнецы в своем репертуаре – активны, позитивны, настроены на интересное общение и при этом стремятся умчаться подальше от дома. Радуйтесь жизни, но не забывайте думать о последствиях.

Рак

Ракини настроены на комфортные отношения с близкими и любимыми и особо не стремятся покинуть уютную раковинку. Их попытки держать всех под контролем успехом не увенчаются.

Лев

Львицы полны энергии, эффектны и находятся в полной боевой готовности – их жизнь полна сюрпризов и приключений, а окружение и поклонники одаривают вниманием и восхищением.

Дева

Девы плодотворны в делах и личных отношениях. Представительницы этого знака ко всему настроены философски - весна притупит их критичность, подарит приятное знакомство и приподнятое настроение.

Весы

Весы подвержены перепадам настроения и окончательно не определились в своих желаниях. Совет звезд - отложите решение проблем на чуть позже, расслабьтесь и получайте наслаждение от жизни.

Скорпион

Скорпионши играючи справляются с делами и проблемами. Сейчас они полностью открыты навстречу переменам, позволяя себе влюбляться в мужчин, весну, да и саму жизнь.

Стрельцы

Стрельцам не помешает отдых, спа-процедуры, релаксация для восстановления физических сил, а также теплое душевное общение, приятные прогулки с любимым для поднятия настроения.

Козерог

Козерожки еще не осознали весенних откровений и тянут лямку многочисленных дел и забот. Остановитесь! Звезды вам подсказывают - внесите разнообразие в свою жизнь в виде новых знакомств, приятных нарядов и романтических встреч.

Водолеи

Водолеям скучать не приходится, жизнь преподносит им приятные сюрпризы, симпатии и комплименты. Если впустите в свою жизнь перемены и новых людей, то это окажется к лучшему.

Рыбы

Рыбки заняты подведением итогов. Выжидательная позиция и чутко настроенная интуиция помогут вам восстановить утраченные с близким человеком отношения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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