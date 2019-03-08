Как и где выращивают тюльпаны к 8 Марта
8 Марта! С праздником, дорогие наши женщины! Накануне в цветочных теплицах Барнаула для вас собрали урожай тюльпанов. Накануне Международного женского дня корреспондент «Комсомолки» побывала там и узнала, чем наши местные цветы лучше голландских.
Фото Лии Черновой
Когда садят тюльпаны для 8 марта
- Посадка луковиц тюльпанов начинается в конце декабря. В течение двух месяцев они растут под нашим постоянным наблюдением, - рассказывает Карина Шушпанова, агроном предприятия «Декоративные культуры». - Мы постоянно регулируем температуру в теплице: сейчас, например, здесь +14 градусов ночью и +16 градусов днем. Малейшее отклонение, и цветы могут погибнуть. Что касается воды, то поливали мы их только первое время, после чего пускали для влажности туман.
Фото Лии Черновой
В теплице выращивают 18 сортов тюльпанов: белые - Agrass White, Lanka, Nepal, красные - Lalibela, Parade, Red Baron, розовые - Barcelona, Jumbo Beauty и многие другие. Длина их стебля составляет от 30 до 75 сантиметров. Она, как и пышность бутона, зависит от подкормки.
- Мы питаем тюльпаны аммиачной и кальциевой селитрой, калием серно-кислотным, а также внекорневыми микроудобрениями для того, чтобы поднять цветок, - рассказывает агроном. - Несмотря на обилие удобрений, они не придают бутону искусственный химический запах, который есть у голландских цветов. Их я и вовсе не советую покупать - неизвестно, сколько химии они получили, чтобы долететь в приличном виде до нас.
Когда срезают
Фото Лии Черновой
Первая срезка тюльпанов происходит в начале февраля, потому что сорта цветов разные, и соответственно на созревание требуется разное время.
- Длинные мы срезаем под самый корень, а малышей дергаем вместе с луковицей, которая еще может отдать свои питательные вещества цветку. Важно, чтобы бутон был не распустившийся, иначе цветок долго не простоит, - рассказывает собеседница. - После срезки тюльпаны отправляются на склад, где мы сортируем их по размеру и качеству цветка.
Температура на складе не поднимается выше +3 градусов. Это позволяет увеличить время его хранения. Со склада цветы поступают в цветочные магазины.
Совет специалиста
Чтобы цветы простояли дольше
Фото Лии Черновой
Для того чтобы тюльпаны или другие весенние цветы, которые вам подарили, стояли дольше, агроном рекомендует обеззараживать воду.
- Перед тем как опустить букет в воду, важно наискось подрезать стебли на один сантиметр. В воду можно добавить таблетку аспирина или каплю моющего средства для посуды, которые позволят продезинфицировать воду, - советует агроном Карина Шушпанова. - Но имейте в виду, что цветок не будет стоять долго, если в доме плохая атмосфера, потому что он живой и реагирует на настроения проживающих там людей.
Блиц-опрос агронома
- При посадке цветов вы ориентируетесь на лунный календарь?
- Нет. У нас есть сроки, которые не могут подстраиваться под лунный календарь. Есть одно небольшое исключение в этом плане - хризантемы садим только в среду - в женский день.
- Какие цветы хорошо сочетаются с тюльпанами?
Фото Лии Черновой
- Нарцисс и ирис хорошо подойдут тюльпану в букете, но, на мой взгляд, сам по себе тюльпан - цветок яркий, с пышной зеленью, поэтому букет благородно будет смотреться, даже если цветков немного.
- Можно ли в теплице устроить фотосессию?
- Да, конечно. Фотографии на фоне цветов получаются великолепными. Первый час стоит 1 тысячу рублей, каждый последующий - по 500 рублей.
Фото Лии Черновой
ИСТОЧНИК KP.RU