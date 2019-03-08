2019-03-07T13:36:47+03:00
Общество

Как и где выращивают тюльпаны к 8 Марта

Корреспондент «Комсомолки» побывала в цветочных теплицах Барнаула
Дарья САВЕНКО
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Фото Лии ЧерновойФото Лии Черновой
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8 Марта! С праздником, дорогие наши женщины! Накануне в цветочных теплицах Барнаула для вас собрали урожай тюльпанов. Накануне Международного женского дня корреспондент «Комсомолки» побывала там и узнала, чем наши местные цветы лучше голландских.

Фото Лии Черновой

Фото Лии Черновой

Когда садят тюльпаны для 8 марта

- Посадка луковиц тюльпанов начинается в конце декабря. В течение двух месяцев они растут под нашим постоянным наблюдением, - рассказывает Карина Шушпанова, агроном предприятия «Декоративные культуры». - Мы постоянно регулируем температуру в теплице: сейчас, например, здесь +14 градусов ночью и +16 градусов днем. Малейшее отклонение, и цветы могут погибнуть. Что касается воды, то поливали мы их только первое время, после чего пускали для влажности туман.

Фото Лии Черновой

Фото Лии Черновой

В теплице выращивают 18 сортов тюльпанов: белые - Agrass White, Lanka, Nepal, красные - Lalibela, Parade, Red Baron, розовые - Barcelona, Jumbo Beauty и многие другие. Длина их стебля составляет от 30 до 75 сантиметров. Она, как и пышность бутона, зависит от подкормки.

- Мы питаем тюльпаны аммиачной и кальциевой селитрой, калием серно-кислотным, а также внекорневыми микроудобрениями для того, чтобы поднять цветок, - рассказывает агроном. - Несмотря на обилие удобрений, они не придают бутону искусственный химический запах, который есть у голландских цветов. Их я и вовсе не советую покупать - неизвестно, сколько химии они получили, чтобы долететь в приличном виде до нас.

Когда срезают

Фото Лии Черновой

Фото Лии Черновой

Первая срезка тюльпанов происходит в начале февраля, потому что сорта цветов разные, и соответственно на созревание требуется разное время.

- Длинные мы срезаем под самый корень, а малышей дергаем вместе с луковицей, которая еще может отдать свои питательные вещества цветку. Важно, чтобы бутон был не распустившийся, иначе цветок долго не простоит, - рассказывает собеседница. - После срезки тюльпаны отправляются на склад, где мы сортируем их по размеру и качеству цветка.

Температура на складе не поднимается выше +3 градусов. Это позволяет увеличить время его хранения. Со склада цветы поступают в цветочные магазины.

Совет специалиста

Чтобы цветы простояли дольше

Фото Лии Черновой

Фото Лии Черновой

Для того чтобы тюльпаны или другие весенние цветы, которые вам подарили, стояли дольше, агроном рекомендует обеззараживать воду.

- Перед тем как опустить букет в воду, важно наискось подрезать стебли на один сантиметр. В воду можно добавить таблетку аспирина или каплю моющего средства для посуды, которые позволят продезинфицировать воду, - советует агроном Карина Шушпанова. - Но имейте в виду, что цветок не будет стоять долго, если в доме плохая атмосфера, потому что он живой и реагирует на настроения проживающих там людей.

Блиц-опрос агронома

- При посадке цветов вы ориентируетесь на лунный календарь?

- Нет. У нас есть сроки, которые не могут подстраиваться под лунный календарь. Есть одно небольшое исключение в этом плане - хризантемы садим только в среду - в женский день.

- Какие цветы хорошо сочетаются с тюльпанами?

Фото Лии Черновой

Фото Лии Черновой

- Нарцисс и ирис хорошо подойдут тюльпану в букете, но, на мой взгляд, сам по себе тюльпан - цветок яркий, с пышной зеленью, поэтому букет благородно будет смотреться, даже если цветков немного.

- Можно ли в теплице устроить фотосессию?

- Да, конечно. Фотографии на фоне цветов получаются великолепными. Первый час стоит 1 тысячу рублей, каждый последующий - по 500 рублей.

Фото Лии Черновой

Фото Лии Черновой

ИСТОЧНИК KP.RU

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