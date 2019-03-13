Диагноз так и не поставили: 3-летняя девочка не растет и не прибавляет в весе

В барнаульском торговом центре «Galaxy» продолжает работу фотовыставка «Сильнее обстоятельств». На ней представлены портреты людей с редкими заболеваниями. Среди них – 3-летняя Дарья Исупова из Заринска. Девочка сильно отстает в развитии, а врачи до сих пор не знают, что с ней.

О том, что с дочкой что-то не так, мама заметила, когда девочке исполнилось три месяца.

– Мы начали бить тревогу, когда поняли, что дочка очень медленно прибавляет в весе. В год мы весили всего 5 килограммов. Даша долго не переворачивалась, первый раз она перевернулась в 7 месяцев. Сидеть мы начали только в год, а ходить в два года, – рассказывает Наталья Исупова. – В год мы повезли ребенка в краевую больницу, и здесь уже девочке выставили сразу несколько диагнозов. У Даши обнаружили проблемы со зрением, с пищеварением и с почками. В полтора года девочке дали инвалидность.

Алтайские генетики до сих пор не могут поставить диагноз Даше. В три с половиной года она весит чуть больше 9 килограммов, а ее рост – 86 см.

Помимо этого у девочки есть отставание в психическом и речевом развитии. Ее мышление соответствует возрасту полуторагодовалого ребенка. По большому счету, она произносит только «мама» и «папа» и практически не говорит других слов.

Даша не может самостоятельно подняться по лестнице, она не бежит с радостным криком на горку, как это любят делать другие дети. Ребенок не может самостоятельно одеться.

Какое-то время родители пытались ее водить в детский сад, но вскоре решили отказаться от него. Даше нужен особый уход и внимание.

Сейчас девочка больше всего любит рисовать и листать книжки. По всему видно, что ребенок тянется к знаниям, но чтобы она в дальнейшем могла пойти в обычную школу и наравне учиться с другими ребятишками, ей нужна помощь.

Недавно родители девочки отправили документы в томский институт генетики, и теперь ждут, когда их пригласят на анализы и другие процедуры для установления точного диагноза.

Тем временем семья трехлетней Даши живет надеждой, что они вот-вот узнают, что на самом деле происходит с их дочкой, а главное, что им удастся ей помочь в борьбе с пока еще неизвестным заболеванием.

Важно!

Если вы хотите помочь Даше Исуповой, чтобы ей как можно быстрее установили точный диагноз, средства можно переводить на карту мамы, которая привязана к номеру телефона: 8-913-221-30-25.

Кстати

Выставка «Сильнее обстоятельств» продолжит свою работу до 14 марта. Ее организатором стала Екатерина Лимаева. Поборов рак, девушка узнала о том, что у нее редкая болезнь Гентингтона.

Мы уже опубликовали историю о барнаульской девочке –«бабочке» Александре Ковальчук, которая борется с редким и неизлечимым генетическим заболеванием – буллезным эпидермиолизом.

Также мы написали о трехлетней Вике Федюшкиной. У девочки очень медленно растут ручки и ножки из-за редкого заболевания – ахондроплазия.

Кроме этого вы уже могли ознакомиться с историей двухлетней Варвары Кутминой из Барнаула. У девочки нет радужной оболочки глаз, из-за этого она вынуждена носить специальные очки.

Еще мы рассказали вам о Саше Лощинине. Из-за редкой болезни юноша оказался в инвалидном кресле.

Также мы опубликовали историю Кирилла Карпова. Из-за редкой болезни мальчик узнал, что у него есть «близнецы».

Помимо этого вы могли ознакомиться с историей 13-летней Маргариты Воронцовой. Из-за редкого заболевания у девочки очень хрупкие кости и есть нарушения в развитии позвоночника.