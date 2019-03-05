На Алтае найден первый и единственный фрагмент черепа денисовца

Археологи впервые обнаружили в Денисовой пещере на Алтае фрагмент черепа древнего человека.

Ученые уже называют это открытие серьезным вкладом в изучение одной из самых малоизвестных науке ветвей человечества. Об этом пишет электронный журнал SAPIENS. Детали находки пока что не опубликованы. Их представит палеоантрополог Бенс Виола из Университета Торонто на предстоящей встрече Американской ассоциации физических антропологов в Кливленде в конце марта.

Денисовца хоть и относят к родственной группе неандертальцев, но о нем до сих пор мало что известно. Ранее было идентифицировано лишь четыре отдельных фрагмента костей. Их обнаружили во время раскопок в одноименной пещере. Первый – в 2010 году. Археологи наткнулись на фалангу мизинца, остальные три – зубы. Кусочек черепа, найденный около трех лет назад, относится к пятому человеку.

- Очень приятно, что у нас наконец есть такие фрагменты. Конечно, это не полный череп, а всего лишь кусок, но это дает нам больше по сравнению с пальцем и зубами. Мы всегда жадные. Мы хотим больше, - смеется ученый, говоря о нехватки материала для исследования. Все же полный скелет – это было бы идеально.

Сам по себе фрагмент черепа состоит из двух кусочков – задней и левой стороны теменной кости. Вместе они образуют боковую сторону и верх черепа. Размер элемента примерно 8х5 сантиметров.

Сейчас ученые высказывают надежду на то, что рано или поздно они все же смогут собрать полный скелет, так как провести генетический анализ по данным фрагментам невозможно. Существует теория, что денисовцы когда-то очень давно бродили по всей Азии. В разных ее частях действительно находили какие-то кости, но по ним тоже нельзя провести исследование. Соответственно, невозможно сопоставить их и понять – они принадлежат к одной ветви или к разным. Ранее череп находили в Китае, но подтвердить родство с нашим денисовцем пока не удалось.

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Денисову пещеру внесут в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

На данный момент в заветный список входят более 20 российских объектов. Среди них: девственные леса Коми, озеро Байкал, вулканы Камчатки, золотые горы Алтая, Западный Кавказ, центральный Сихотэ-Алинь, Убсунурская котловина, природный комплекс заповедника «Остров Врангеля» (подробнее).