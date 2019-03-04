На Алтае студент свел счеты с жизнь из-за отказа девушки выйти за него замуж

ЧП произошло в студенческом общежитии Каменского района поздно вечером 28 февраля. Тело парня обнаружил староста этажа в туалете. Предсмертной записки не было. Как выясняется, возможной причиной суицида стал разрыв отношений с возлюбленной.

Скриншот со страницы "ВКонтакте"

- Олегу (имя изменено – прим. авт.) было 22 года. Он отслужил в армии, на это время брал академический отпуск, когда вернулся, то вновь восстановился в колледже. Учился на механика, - рассказывают педагоги учебного заведения. – Обычный парень, звезд с неба не хватал, учился средне, занимался спортом. Сам он из села, поэтому проживал в общежитии. После случившегося мы разговаривали с другими студентами, как выясняется, он дружил с первокурсницей из нашего же колледжа, причем встречались они недолго. Олег предложил ей выйти за него замуж, но она отказала. После этого он решился на этот страшный поступок.

Последний раз парень заходил на свою страницу "ВК" днем 28 февраля, а ближе к ночи покончил с собой. Профиль в соцсетях у него закрыт. А в качестве статуса выставлена следующая фраза: «Мы живём в мире, где похороны важнее покойного, свадьба важнее любви, а внешность важнее ума».

Скриншот со страницы "ВКонтакте"

- Олег – классный парень, постоянно на позитиве ходил, выручал, чем мог, - рассказывают о нем студенты. – Сейчас в техникуме все обсуждают его поступок, что зря он это сделал.

По словам педагогов, девушка-первокурсница, из-за которой парень свел счеты с жизнью, так же, как и он – «среднестатистическая» студентка, из порядочной семьи. Сейчас Ирина (имя изменено – прим. авт) продолжает ходить в колледж на пары. Преподаватели пока что не задают ей лишних вопросов. Мы попробовали с ней связаться через социальные сети. Однако Ира ответила: «Нет, извините, я не могу с вами на эту тему говорить». Кстати, накануне случившегося, она выставила пост: «Не бойтесь, когда я ругаюсь, кричу и выражаю свои эмоции. Переживать нужно, когда я молчу».

Скриншот со страницы "ВКонтакте"

В настоящее время следователи проводят доследственную проверку. А в колледже была создана комиссия по психолого-педагогическому расследованию.

- Учебное заведение работает в обычном режиме - никаких черных рамок, портретов и приспущены флагов, - заявили представители колледжа.

25 марта Олегу должно было исполниться 23 года. На выходных его похоронили. В памяти друзей он навсегда останется добрым, приветливым 22-летним парнем…