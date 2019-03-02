2019-03-02T06:54:36+03:00
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Базу данных генотипов беспородных домашних кошек создали в Барнауле

В столице Алтайского края зарегистрировано 20 генотипов хвостатых
Анна СЕМИНА
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Больше всего в Барнауле полосатых котиковБольше всего в Барнауле полосатых котиковФото: Анна СЕМИНА
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Ученые Алтайского государственного университета запатентовали уникальную вещь - «Базу данных генотипов беспородных домашних кошек Барнаула».

Разработкой проекта занималась целая группа фелиногологов классического университета. В него вошли доцент кафедры зоологии и физиологии биологического факультета Татьяна Антоненко, магистрант факультета Ирина Коргополова и доцент кафедры вычислительной техники и электроники Александр Шайдуров.

- На протяжении 22 лет я занимаюсь изучением поведения кошек – квартирных, сельских, бродячих, больших и маленьких, породистых и беспородных. За этот период мной и моими коллегами было запатентовано несколько разработок, среди которых одной из последних является база данных по генотипу, - рассказала доцент кафедры зоологии и физиологии биологического факультета АлтГУ, к.б.н. Татьяна Антоненко. – Генотипы кошек описаны во всех развитых странах мира, в том числе и в определенных регионах России. Но Барнаул и Алтайский край в этом отношении до последнего времени был «белым пятном». Мы же в своем исследовании определили, что на сегодняшний день в краевом центре существует более 20 генотипов беспородных кошек.

Свое исследование ученые базировали на двух показателях – это окрас шерсти и ее длина. Оказывается, в Барнауле больше всего полосатых беспородных кошек. При этом, база данных продолжает пополняться. В вузе рассказывают, что сейчас в ней записана информация почти о тысячи хвостатых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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