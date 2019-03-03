Сыну - год: мальчик выжил, брак не распался

Корреспондент «Комсомольской правды» - Барнаул» Иван Олексюк уже год как отец. 13 февраля у его сына Миши был день рождения. Новоиспеченный папа вел дневник и делился своим родительским опытом. Но сегодня последняя серия.

После рождения Мишки прошел год, мы справились - ребенок жив-здоров, брак не разбился о трудности воспитания (их по большому счету и не было) - поэтому можно считать, что первый этап пройден успешно.

Счастлив ли я, что у меня есть сын? Безусловно. Нет, у меня по-прежнему остались и другие радости в жизни, просто теперь все чуточку кажется полнее. Конечно, сейчас наше общение очень простое - Мишка может потребовать 25 раз пролистать одну и ту же книжку или как заведенный кататься из угла в угол на машинке (при этом катишь его ты), но это все не раздражает - с ним мне интереснее, чем с большинством взрослых людей.

С появлением Миши в моей жизни я стал лучше понимать своих родителей, и это оказалось очень полезно - минус пункт к инфантильности и эгоизму. Наверное, во взрослой жизни обиды на родителей могут быть вызваны кажущейся недолюбленностью. Но тут как-то разом понимаешь, вот я смотрю на Миху, играю с ним или просто гуляю и люблю его при этом всем сердцем - и мои родители так же смотрели на меня и любили. За это им много можно простить.

Это, конечно, не отменяет того, что дети могут раздражать. Серьезно, какие-нибудь визжащие наглые четырехлетки - это воздаяние за грехи, причем всем. С Михой пока такого нет, но ведь все еще впереди, правда?

Первое слово «папа»

Миша начал говорить слово «папа», но каким-то умилительным шепотом. Конечно, «мама» он начал говорить раньше, но не так осознанно, как «папа». Вообще, с этим первым словом все напутано. Что считать первым - случайный звук, когда ему просто нравится что-то говорить, осваивая возможности речевого аппарата, или осознанное выражение, когда он смотрит на тебя и вроде называет «папой», но это все еще непонятно? Мне кажется, звуки незаметно начнут становиться словами.

Было бы справедливо, чтобы первое слово было «мама», которая проводит с ним весь день, а я, как какой-нибудь воскресный папаша, прихожу только под занавес, когда Михан уже утомлен, и все, что мне остается, - искупать его перед сном, полистать книжки и уложить спать. Но в этом первом слове - будто станет ясно, кто для него главнее.

13 февраля Мише исполнился годФото: ОЛЕКСЮК Иван

Непримиримые разногласия

Споры о том, как надо правильно воспитывать Мишу, остались в прошлом. Если сначала мы с женой устраивали диспуты о концепциях воспитания, то сейчас это в прошлом - отпустило. Миша стал меньше спать, поэтому особенно разглагольствовать некогда - он мигом придумает, как всех развлечь.

Нет, мы, конечно, стараемся смотреть, чтобы он не ел с пола, не залипал перед телевизором (да-да, я все еще считаю, что ТВ - это прямой путь к формированию бездумного потребителя и тугодума, но это дает несколько минут передышки).

Кстати, про мультики… это какая-то жесть. Особенный треш - это про маленьких пони. Там одна из лошадей, у которой хвост в радугу, говорит о себе мужским голосом, но в женском лице. Может, это все мое больное воображение, но мне видится явный отсыл к ЛГБТ-сообществу. Я за Чебурашку или в крайнем случае фиксиков.

Сбежать от всей этой культуры в лес не получится, да и смысла нет - сколько не отгораживайся от мира, он рано или поздно прорвется. Подытоживая, хочу сказать, что меня стали все эти темы беспокоить, - воспитание детей, агрессивная реклама, послание президента Совету Федерации и многое другое, потому что теперь я отвечаю не только за себя. Но самое главное, что я осознал, что я - уходящее поколение, и уж точно не молодой отец. Поэтому вести на этом дневник завершаю. Конец.

Читайте также:

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Часть 4

Часть 5

Часть 6

Часть 7

Часть 8

Часть 9

Часть 10

Часть 11

Часть 12

Часть 13

Часть 14

Часть 15

Часть 16

Часть 17

Часть 18