Сырные шарики, куриные чипсы и брецели: рецепты лучших закусок к пиву

1 марта отмечается всемирный день пива. И, как говорится, пиво без закуски – деньги на ветер. «Комсомолка» предлагает самые вкусные закуски к пиву от барнаульцев.

Кижуч в сухом посоле от повара Александра Корлякова

Понадобится: Филе свежего кижуча, 40 г соли, 30 г сахара, мелко нарезанный укроп.

Приготовление: Все ингредиенты смешиваем и насыпаем на рыбу. Оставляем в холодильнике на 2 часа.

Сырные шарики от редактора «КП»-Барнаул» Ольги Ведерниковой

Понадобится: 200 г любого твердого сыра, 3 яичных белка, немного муки и соли.

Приготовление: Сыр натираем на мелкой терке, яичные белки взбиваем до густой пены, добавляем щепотку соли. Все соединяем и добавляем 2-3 ст. л. муки. Хорошенько перемешиваем и скатываем из получившейся липкой массы шарики размером с грецкий орех, обваливаем в муке.

В сотейнике хорошо разогреваем растительное масло без запаха (по объему масла должно быть столько, чтобы шарики скрывало), потом опускаем на шумовку по несколько шариков – это важно, чтобы они не прилипли ко дну и не потеряли форму. Постоянно помешиваем, чтобы шарики не касались дня. Когда они станут золотистого цвета – можно вытаскивать.

Курины чипсы от сомелье Владимира Ермакова

Понадобится: 300 г куриного филе, 100 мл соевого соуса, кориандр, перец и специи по вкусу.

Приготовление: Куриное филе нарезаем тонкими полосками и перекладываем в глубокую емкость. Заливаем все соевым соусом, добавляем специи и ставим в холодильник на 15 минут.

После насаживаем замаринованные кусочки на палочки и выкладываем на решетку. Противень с фольгой ставим вниз духовки, а решетку с мясом ставим на самый верх. Первый час готовим на 180 градусах, после убавляем жар до 60 и оставляем еще на 2-2,5 часа.

Немецкие брецели от уроженки Барнаула, ныне живущей в Германии, Нины Вист

Понадобится: 350 г муки, 150 мл воды, 2 ч. л. сухих дрожжей, 1 ч. л. сахара, 1,5 ч. л. соли, 2 ст. л. горчичного масла, 1 ч. л. с горкой соды, немного кунжута.

Приготовление: В теплой воде растворите сахар и дрожжи, дайте постоять 10-15 минут, пока не начнет пениться. После добавьте соль и масло, хорошо перемешайте. Затем добавьте муку, замесите пластичное тесто.

На разделочную поверхность посыпьте немного муки, разделите тесто на 10 одинаковых кусочков и каждый раскатайте в тонкий жгут. Из них скатайте кренделя и оставьте в теплом месте «подходить».

Вскипятите литр воды и добавьте в нее чайную ложку соды. В этот раствор аккуратно опускайте брецели по одному. Если изделие «подошло», то оно будет плавать на поверхности. Осторожно придавите их шумовкой, чтобы крендели пропитались содой. Варить таким образом брецели нужно 30-40 секунд! Затем достаньте их шумовкой из воды и разложите на чистое кухонное полотенце, присыпьте кунжутом. Перед запеканием брецели нужно охладить в течение 15 -20 минут.

На противень выложите пергамент, смажьте его растительным маслом и выпекайте брецели при температуре 230 градусов 20 - 25 минут до румяного цвета.