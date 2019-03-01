Инфекционное отделение Бийской горбольницы испытывает дефицит кадров

Острую проблему нехвати кадров в инфекционном отделении Бийской Центральной горбольницы обсудили министр здравоохранения Дмитрий Попов и депутат Госдумы Александр Прокопьев.

Напомним, в отделении заканчивается ремонт, который длился полтора года. На это время «инфекционку» разместили в Первомайской районной больнице. И тем самым утратили почти половину кадров - медикам неудобно было добираться до места работы и они нашли новое. Теперь нужны врачи, средний медперсонал, санитарки.

- В ходе встречи с министром мы обсудили общие кадровые вопросы медицины и в частности дефицит врачей в Бийске, - рассказывает Александр Прокопьев. - На днях я был этом в отделении, общался с заведующей, с главврачом. Здание сдадут в эксплуатацию в апреле, и отсутствие кадров - это острая проблема. Но она решается. Уже сейчас приглашают врачей и предлагают им муниципальное жилье и полтора миллиона рублей, которые будут выплачиваться в течение пяти лет.

Дмитрий Попов (слева) и Александр ПрокопьевФото: Олег УКЛАДОВ

Эта программа рассчитана до 2023 года. Привлекать специалистов в отделение возможно как раз по ней. Дело в том, что пока она рассчитана лишь на врачей неотложной и экстренной медпомощи. По программе врачам выплатят 400 тыс. рублей в первый год работы, по 300 тыс. – во второй и третий, и по 250 тыс. - в четвертый и пятый. Деньги заложены в городском бюджете. А краевой Минздрав со своей стороны разработало подход целевого распределения выпускников медуниверситета. Кроме того, министерство окажет инфекционному отделению помощь в закупке новой мебели.

- Дополнительно на мебель будет выделено 3 млн рублей. Ранее на капитальный ремонт здания из краевого бюджета было выделено более 64 млн рублей, - отметил Дмитрий Попов.

Собеседники сошлись во мнении, что важно развивать именно такие межрайонные центры, как ЦГБ, с инфекционными отделениями (там лечатся не только бийчане, ни жители 14 районов). И работать они должны в бесперебойном режиме.

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