На Алтае на медицину «накинули» еще 1 млрд рублей

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пересмотрел некоторые направления жизнедеятельности региона и принял волевое решение - добавить на здравоохранение еще один миллиард рублей.

За последние недели было немало сообщений о плачевном состоянии медицины в Алтайском крае. И если о лекарственном обеспечении пока можно не тревожиться, то о материальной базе пора задуматься всерьез. Не исключено, что к решению о выделении средств губернатора подтолкнули многочисленные обращения жителей.

- Основные цели, на которые будут направлены эти деньги – это оснащение и переоснащение межрайонных центров – примерно 400 млн рублей. В этом году будет оснащена реанимационная служба: мы приобретем дополнительное медицинское оборудование. Также запланируем и приведем в порядок проектно-сметные документы на 2020 и 2021 год. Помимо этого мы планируем завершить объекты, начатые в 2018 году, а их у нас девять. Пожалуй, один из основных – это Бийский противотуберкулезный диспансер. Мы должны завершить там аварийно-восстановительные работы. На эти цели туда будут направлены 55 млн рублей, - заявил министр здравоохранения края Дмитрий Попов.

Также, по его словам, в этом году в приоритете будет защита детства. В частности в плане уже стоит модернизация как минимум 17 объектов здравоохранения - поликлиник и больниц. А еще туда закупят оборудование.

- Мы намерены обновить входные группы, зоны ожидания, регистратуры, колясочные, комнаты матери и дитя, приемные кабинеты, - говорит министр. – Но еще в этом году мы должны заложить определенный базис и отремонтировать новые медицинские объекты. Их у нас 29. Они расположены в городах и районах Алтайского края. На эти цели заложено около 300 млн рублей. В этом списке, к сожалению, всем известное инфекционное отделение Барнаульской городской больницы №12, хирургическое отделение в Троицком и так далее.

Немного обновят и здания медицинских учебных заведений – колледжей, техникумов. Еще около 25 млн рублей направят на ремонт общежитий и приобретение симуляционного оборудования.

Оборудование

В целом на капремонт больниц и поликлиник Алтайского края будет выделено 550 млн рублей. На эти деньги в том числе подготовят помещения под установку нового оборудования, среди которого рентгеновский аппарат, компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф и ангиограф. В детских поликлиниках появятся инфоматы, новые электронные табло с расписанием приема врачей, оборудуют колл-центры, игровые зоны, кабинеты неотложной помощи, системы навигации и много другое. 14 миллионов рублей будут направлены на приобретение дизель-генераторных установок для учреждений здравоохранения.