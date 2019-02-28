Без моря, денег и помощи: туристы пожаловались на барнаульскую турфирму

Туристическая компания «Турлидер Плюс» могла обмануть четырех туристов из Барнаула и Новосибирска. Сейчас по соответствующим заявлениям полицейские проводят проверку. Мы разыскали бывшего клиента этой фирмы, который через суд пытается вернуть свыше 200 тысяч рублей за неудавшийся новогодний отдых в Таиланде.

Неудавшийся отдых

Житель села Брусенцево Усть-Пристанского района Павел Лютиков планировал вместе с семьей провести новогодние праздники на теплом побережье под пальмами, однако этим планам не суждено было сбыться.

- Я хотел купить тур напрямую у оператора «Анекс Тур». Позвонил в московский офис, но там мне предложили приобрести путевку через туристические агентства и дали два адреса в Барнауле. Один из них и был «Турлидер». Там мне подобрали тур в Паттайю на четверых человек с 27 декабря по 12 января, - рассказывает собеседник. - В начале ноября вместе с супругой мы приехали в офис Дарьи Праведной – директора турфирмы, заключили с ней договор и заплатили 277 тысяч рублей.

Девушка сказала, что свяжется с Лютиковыми за два дня до вылета для того, чтобы передать билеты, однако Павлу пришлось звонить самому.

- Она начала метаться, сказала, что наши деньги украл ее менеджер и исчез. Потом она и вовсе перестала отвечать на звонки. Я приехал в офис, где она заявила мне, что нет ни денег, ни туров, - вспоминает собеседник. – Я позвонил в полицию, заявив о мошенничестве, но они не приехали, а направили меня писать заявление в Железнодорожный отдел полиции, что я и сделал.

Вскоре полиция дала ответ, что никакого состава преступления нет, поэтому в возбуждении уголовного дела было отказано. Лютиков обратился в суд. Первое заседание прошло 14 февраля в Октябрьском суде Барнаула. На него Праведная не явилась. Следующее заседание назначено на 13 марта. Сейчас Лютиков работает с двумя юристами, один из которых представляет его интересы в суде, а другой – собирает коллективную жалобу от всех, кто пострадал, а таких восемь человек, в Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции.

Предали и кинули

«Комсомолка» связалась с Дарьей. Девушка рассказала, что ее просто-напросто подставили.

- Второй учредитель вышел из ООО, ввел меня в заблуждение, просил, чтобы подписи на документах я ставила сама, так как у него проблемы в миграционной службе. Деньги он брал, но, как оказалось, туристов не оформлял, - рассказывает Дарья. - Сейчас у него все хорошо, проживает со своим парнем, работает. Заявление в полицию подготавливает юрист, которого я наняла.

По словам собеседницы, сейчас она переживает не лучшие времена.

- Ни денег, ни работы. Я ни с кем не разговариваю и не созваниваюсь, сижу на таблетках, - подытожила девушка.

Обсуждение в соцсетях

Тем временем, в социальных сетях появляется все больше негативных отзывов о работе туристической компании.

- В августе мы с мужем тоже не улетели из-за этой Дарьи. Неделю она засыпала нас ложной информацией, а за несколько часов до вылета оказалось, что билетов нет и быть не могло. Деньги с боем забрали, еще обвинила нас, в чем только можно, - написала Юля Беспалова.

- В декабре 2018 года купили путевку в Танзанию на 20 января. Ближе к дате вылета Праведная Д.А., ссылаясь на ошибки системы, просит нас перенести даты вылета на 10 февраля. Мы перенесли, однако за один день до вылета ваучеры и билеты не были предоставлены, менеджер на связь не выходил, в офисе ее не было. Написали заявление в полицию, оказалось, что мы не единственные, кого она кинула с отдыхом и деньгами, - написала девушка, пожелавшая остаться неизвестной.

Чем закончится эта истории – не ясно. В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю пояснили, что в договоре между туристической фирмой и потерпевшими прописаны форс-мажорные ситуации. А это уже – гражданско-правовые отношения, и в этом случае вернуть свои деньги можно только через суд.

Кстати

В прошлом году в местных СМИ прошла информация о том, что некая туристическая компания «Турлидер» под руководством Дарьи Праведной, обманула нескольких барнаульцев. Дело шло к суду, однако девушка вовремя возвратила деньги за несостоявшийся отдых. Возможно, что речь идет об одном и том же человеке, только теперь Дарья переехала с проспекта Строителей в ТЦ «Цезарь» и открыла фирму «Турлидер Плюс».