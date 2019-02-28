2019-02-28T12:32:13+03:00
Происшествия

В Барнауле едва не сгорела городская поликлиника №7

В ликвидации пожара принимали участие около 40 человек
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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В Барнауле едва не сгорела городская поликлиника №7В Барнауле едва не сгорела городская поликлиника №7Фото: Олег УКЛАДОВ
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В ночь с 27 на 28 февраля в Барнауле произошел пожар в здании многоквартирного жилого по адресу: улица Советской Армии 60А, первый этаж которого занимает городская поликлиника №7.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 3 часа 32 минуты. Когда на место прибыл первый пожарный расчет, из подвала здания валил густой дым. В общей сложности в тушении принимали участие 9 единиц техники и 36 человек личного состава. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Предварительной причиной возгорания называют замыкание электропроводки.

Почти час понадобился пожарным на ликвидацию возгорания. За это время из жилого дома было эвакуировано 80 человек. В результате пострадали пол, стены и потолок подвала, а также вещи, которые находились в нем.

Сегодня, 28 февраля, в пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что поликлиника №7 продолжает работать.

– Руководство больницы приняло решение о продолжении работы поликлиники. Специалисты ведут прием пациентов с острыми состояниями, требующими неотложной помощи. Также у врача можно выписать рецепт и продлить больничный лист. В обычном режиме работает кабинет неотложной помощи, осуществляются выезды к пациентам на дом, – сообщили в ведомстве.

В региональном Минздраве добавили, что в поликлинике уже восстановлено водоснабжение, продолжаются работы по ремонту электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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