2019-02-27T12:48:37+03:00
Здоровье

Информационное сопровождение онкопациентов на особом контроле

Внедряется новая система контроля качества медпомощи для онкобольных и лиц с подозрением на злокачественное новообразование
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Информационное сопровождение онкопациентов на особом контролеИнформационное сопровождение онкопациентов на особом контролеФото: предоставлено пресс-службой
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В 2019 году в рамках ОМС внедряется новая система контроля качества оказания медицинской помощи для онкобольных и лиц с подозрением на злокачественное новообразование. Сегодня страховые представители страховых медицинских организаций готовы оказывать помощь жителям края непосредственно в трех онкодиспансерах: Алтайский краевой онкодиспансер, онкодиспансеры в Бийске и Рубцовске.

Напомним, ранняя диагностика, эффективное лечение, снижение заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований отнесены к числу важнейших задач, определенных Национальной программой по борьбе с онкологическими заболеваниями. С этой целью в рамках ОМС предусмотрено дополнительное финансирование медпомощи по профилю «онкология», что позволит лечащим врачам применять схемы лечения с учетом разработанных клинических рекомендаций.

«В текущем году из бюджета территориального фонда ОМС Алтайского края на проведение противоопухолевой терапии будет направлено более 3 млрд рублей. Введены дополнительные схемы лекарственной терапии, в которых используются в том числе современные высокоэффективные препараты. Для своевременной постановки диагноза для пациентов с подозрением на онкозаболевание с 30 до 14 календарных дней сокращены предельные сроки ожидания проведения таких диагностических исследований, как компьютерная и магниторезонансная томография, ангиография. А при подтверждении онкологического диагноза, согласно новым правилам, врач обязан не позднее чем через две недели обеспечить пациенту необходимое лечение», - рассказала Людмила Жданова, заместитель директора ТФОМС Алтайского края.

Со своей стороны страховые представители СМО возьмут на себя сопровождение онкопациентов от момента установления диагноза до последующих этапов терапии, обеспечивая контроль за прохождением лечения и предупреждая возможные нарушения при оказании медицинской помощи.

График работы страховых представителей размещен на сайте ТФОМС Алтайского края: www.tfoms22 - раздел «Для населения». Получить разъяснения по всем вопросам обязательного медицинского страхования и оказания бесплатной медицинской помощи можно по телефонам «горячей линии»:

•Территориальный фонд ОМС Алтайского края

8-800-775-85-65

•Алтайский филиал «СМК «РЕСО-Мед»

8-800-200-92-04

•филиал «Капитал МС» в Алтайском крае

8-800-100-81-02

•филиал «Алтайский» «СГ «Спасские ворота-М»

8-800-770-07-99

Пресс-служба ТФОМС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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