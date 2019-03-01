Чем защититься, если на тебя напали: обзор средств для самообороны

Никто не застрахован от нападения хулигана или злой собаки. Так чем же можно себя защитить? Вместе с барнаульским тренером по самообороне Иваном Екимчуковым «Комсомолка» собрала разрешенные законом средства самозащиты, которые можно купить без лицензии.

Перцовый баллончик

Перцовый баллончикФото: Юлия ЕВГРАФОВА

Минусы: Баллончик применяют на расстоянии 1,5-2 метра. Если распылить его очень близко, то можно надышаться самому. И нужно не бояться вылить весь баллон за раз, иначе можно только разозлить нападающего, а не спастись от него.

Плюсы: Одно из наиболее простых в применении средств. Им можно хорошо дезориентировать нападающего и успеть убежать. Но баллончик должен всегда находиться в кармане, иначе можно просто не успеть применить его в экстренной ситуации. Еще это самое доступное по цене средство - от 220 рублей.

Электрошокер

Плюсы: Законным способом и без лицензии можно купить только маломощный электрошокер (не более 3 Вт) по достижению 18 лет. Им вы скорее всего просто отпугнете хулигана или собаку, так как животные боятся этого звука.

Минусы: Если человек будет в плотной одежде, он вообще не почувствует разряд, а искать открытые участки кожи не очень хороший вариант. К тому же его нужно заряжать как сотовый телефон. Хватает на 100 односекундных нажатий. Электрошокер не очень удобно носить с собой в кармане, хоть есть и миниатюрные варианты прибора. Стоимость такой «пугалки» начинается от 900 рублей и выше.

Бытовой нож

Плюсы: По закону, использовать в качестве средства для самообороны можно только нож не более 90 см. Этим средством, опять же, можно хорошо напугать нападающего. В применении с ним нужно быть осторожным и знать, как правильно защищаться.

Минусы: Можно пораниться самому и сильно ранить того, кто нападает. Последствия могут быть далеко не самыми приятными. В специализированных магазинах ножи стоят от 700 рублей.

Пневматический пистолет

Пневматический пистолетФото: Олег УКЛАДОВ

Плюсы: Для самозащиты используют спортивные модели с мощностью выстрела не более 7,5 Дж. Одним видом пневматического пистолета можно напугать человека, либо выстрелив в воздух или по ногам.

Минусы: Нужно иметь навыки стрельбы и знать, куда именно можно выстрелить. Если сделать это на близком расстоянии, то можно серьезно травмировать человека и даже убить. Такой пистолет стоит дорого - от 5500 рублей.

- Единственное универсальное средство для самообороны – это умение правильно пользоваться теми или иными предметами защиты. При неверном использовании можно навредить самому себе. Еще нужно всегда включать голову и понимать, как использовать все неблагоприятные обстоятельства в свою пользу, - говорит Иван Екимчуков.