Это фиаско, братан: добыча напавшего на женщину в лифте грабителя составила всего 20 рублей

28-летний житель Барнаула, угрожая канцелярским ножом и требуя денег, напал на женщину в лифте. Его добычей стали всего 20 рублей. Теперь молодого человека ждет суд. И, по словам прокурора, срок до 10 лет лишения свободы.

Все случилось в девятом часу вечера. Жительница Барнаула в тот день возвращалась домой с работы чуть позже обычного. Когда начала заходить в подъезд своего дома, за ней проследовал довольно приятный молодой человек.

- Вместе они зашли в лифт. Никаких подозрений парень у нее вызвал – приятная, располагающая внешность, улыбался, спиртным от него не пахло, - рассказывает Оксана Филатова, помощник прокурора Ленинского района Барнаула.

Как только лифт поехал вверх, он нажал кнопку «Стоп», достал канцелярский нож и стал требовать деньги. Налички с собой у девушки не оказалось – в кармане завалялось всего 20 рублей. Она отдала их грабителю. После этого он начала требовать с нее золотые украшения, но кольца никак не снимались с пальцев.

- В это время у пострадавшей начал постоянно звонить телефон – муж потерял ее. Это смутило нападавшего, и он немного замешкался. В это время девушка стала активно нажимать в лифте кнопку вызова и даже попыталась выхватить у него нож, при этом порезала руку, - рассказывает Оксана Филатова.

Вдруг лифт поехал и остановился на одном из этажей - преступник по-быстрому решил скрыться. Девушка же поднялась до своей квартиры, рассказала все мужу и вместе они в ту же минуты спустились вниз на улицу, сели в свою машину и поехали искать негодяя. Уйти далеко ему не удалось – муж потерпевшей поймал его у ближайшего магазина и буквально за шкирку притащил обратно к подъезду. Там по видеокамерам они убедились, что этот тот самый незадачливый грабитель и вызвали полицию.

- Как потом пояснил задержанный, он работал в строительной организации, а канцелярский нож якобы нашел на улице. Мужчине захотелось выпить, а денег не было, поэтому он и решил совершить преступление, - говорит помощник прокурора.

В итоге добычей незадачливого грабителя стали всего 20 рублей. А за разбойное нападение молодому человеку теперь грозит срок до 10 лет лишения свободы.

В пабликах эта история у многих вызвала лишь иронию:

- Это фиаско, братан!

- Ограбление века!

- Это просто был кондуктор лифта, проезд - 20 рублей.

- А муж молодец!!!!