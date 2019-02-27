Днем с огнем: Есть ли в Барнауле «правильная» молочная продукция

Уже больше месяца прошло с того момента, когда все российские производители молока и молочной продукции должны были переделать упаковку под новые стандарты, однако в барнаульских магазинах пока сложно найти «правильную» этикетку.

Молока здесь нет!

Поправки в технический регламент «О безопасности молока и молочной продукции» вступили в силу еще 15 июля 2018 года. При этом производители получили приятный бонус в виде 180 «льготных» дней, когда они могли продавать продукцию под старой упаковкой и практически никак не обозначать истинный состав. Однако с 11 января на этикетках должна была появиться надпись о содержании растительных жиров. Соответственно заводы должны были изменить и название той или иной продукции. Но как часто бывает, что-то пошло не так.

Маркировка по новым правиламФото: Анна СЕМИНА

«Комсомолка» провела свой рейд по магазинам крупных ретейлеров и выяснила, есть ли в них молочная продукция с новыми этикетками. На поверку оказалось, что «не молочку» найти довольно сложно. Причин тому несколько.

- До 16 января производители могли выпускать молочную продукцию со старой маркировкой и продавать ее, если они имеют документы об оценке соответствия продуктов требованиям технического регламента, выданные до дня вступления в силу поправок, - рассказывают специалисты управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. - Кроме того, обращение такой продукции, выпущенной в данный период, допускается в течение всего срока ее годности, который установлен изготовителем. Учитывая, что в обороте находятся молочные продукты с большим сроком годности (ультрапастеризованное молоко, некоторые виды кисломолочных продуктов, сыр), то первые продукты из этой группы в новой упаковке могут появиться не ранее середины 2019 года, а некоторые и осенью 2019 года.

Поэтому чтобы не попасть впросак, и не начать предъявлять продавцам претензии, следует обратить внимание на дату производства. В том случае, если она будет раньше 16 января 2019 года, то данный продукт не нарушает требования технического регламента.

Маркировка по новым правиламФото: Анна СЕМИНА

Согласно новым правилам, теперь даже из названия продукта должно быть понятно из чего он сделан, к примеру, «Молокосодержащий продукт «Сырок», а если в составе есть заменитель молочного жира, то это также должно быть указано на лицевой стороне упаковки крупным шрифтом. А вот сливочное масло, которое не полностью изготовлено из молока и имеет добавки, должно иметь надпись: «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии масла».

Маркировка по новым правиламФото: Анна СЕМИНА

Жалуйтесь!

Но все же нам удалось отыскать продукты, которые ранее считались если не полезными, то как минимум, натуральными. Это любимые всеми сырки! Как правило, их срок годности слишком мал, так что честным производителям, дабы не нарушить закон, уже пришлось писать на упаковке чистосердечное признание – «содержит заменитель молочного жира». Некоторые доходят и до того, что указывают точное его количество.

Маркировка по новым правиламФото: Анна СЕМИНА

Пока что это все. Другим «честным» продуктам в барнаульских супермаркетах места не нашлось. Однако каждый добропорядочный горожанин может примерить на себя роль ревизора и попытаться отыскать неправильную этикетку. О нарушении можно сообщить в управление Роспотребнадзора. Именно он занимается надзором за исполнением закона. Специалисты ведомства проведут проверку и если будут выявлены нарушения, эту продукцию изымут из продажи, а продавцу и производителю выпишут штраф – в зависимости от «роли» - от одной до 300 тысяч рублей.

Маркировка по новым правиламФото: Анна СЕМИНА

В целом же Роспотребнадзор будет проводить проверки соблюдения регламента в плановом порядке и по обращениям граждан.