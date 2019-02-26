Пенсионерка отсудила 10 тыс рублей морального вреда за шум на спортивной площадке

Устав от шума, доносившегося со спортивной площадки, жительница элитного района Барнаула обратилась с жалобой в суд.

Снесли за день

Вечером 26 февраля в социальных сетях разошлась информация о том, что в одном из дворов в районе так называемой «Барнаульской Рублевки» сносят новую площадку, где дети и подростки занимались спортом.

- В нашем дворе сносят спортивную площадку. Суд постановил. Одна женщина сильно раздражалась, подала иск, заявив, что от игры детей в мяч ей очень заплохело. Нашлись сторонники и - тадааамм…, - написала Ольга П. на своей странице в Instagram.

Пост она сопроводила фотографией, на которой видно, как рабочие разбирают металлический каркас, который служил ограждением площадки от дороги и тротуаров. Уже сегодня там нет ни рабочих, ни самой площадки – ее разобрали и вывезли за один день.

Комсомолка нашла решение суда и выяснила, почему на самом деле снесли площадку - неужели это случилось лишь из-за прихоти одной из местных жительниц.

Вместо тишины – шум от мяча

Квартиру в элитном районе на Змеиногорском тракте Александра К. (имя изменено – прим.ред) купила по средствам долевого строительства. Но прошло время, и женщина пожалела – вместо тишины и покоя она получила постоянный шума, который исходил от баскетбольной площадки под ее окнами. Согласно судебному документу, он буквально вводил женщину в состояние тревоги. Ей даже приходилось в летние дни уходить из квартиры, так как с открытыми окнами там было невозможно находиться. Женщина нашла единомышленников, которым тоже не нравилось близкое расположение площадки. Жильцы домов неоднократно обращались к застройщику - в ООО «Карнеол» и в управляющую компанию «УК Квартал-Элит», однако это не принесло никаких результатов.

Женщина решила идти в наступление и затребовала у застройщика проектные документы. Получив их, горожанка не нашла на чертежах футбольно-баскетбольную площадку, а увидела вместо нее уютную зону площадью в 2 тысячи «квадратов» с 10-летними вязами и сибирскими липами, удобными скамейками, красивыми вазами, настольным теннисом, велосипедными и беговыми дорожками. Это никак не соответствовало действительности, поэтому Александра решила обратиться в суд.

В ходе судебных заседаний стало известно, что застройщик, не предупредив жителей домов, но используя их деньги, оборудовал вместо зоны отдыха спортивную зону. Кроме того, собственники на общем собрании не принимали решения о размещении этой спортивной площадки, поэтому появилась она там незаконно.

Женщина утверждала, что в выходные и будние дни с утра до вечера там собирались посторонние лица, которые тренировались, громко кричали, стучали мячом, матерились, выпивали, курили сигареты и наркотики.

Эксперты установили, что площадка находится на расстоянии 15 м от окон жилых домов, что на 25 метров меньше нормы. Застройщика обязали демонтировать площадку, благоустроить территорию согласно проекту, а также взыскать в пользу Александры К. 10 тысяч рублей морального вреда, хотя изначально женщина настаивала на 100 тысячах.