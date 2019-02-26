2019-02-26T12:16:51+03:00
Общество

Каким станет ж/д вокзал в Барнауле после реконструкции

Там появится большая парковка, фонтан и остановка
Дарья САВЕНКО
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Проект вокзалаПроект вокзалаФото: предоставлено пресс-службой
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Через пять лет приезжающих в столицу Алтайского края будет встречать обновленный железнодорожный вокзал и современная привокзальная площадь.

Ввод векового здания

На прошлой неделе состоялось обсуждение будущего вокзала. Участвовали в нем министр транспорта Алтайского края Александра Дементьев, врио начальника регионального управления госохраны объектов культурного наследия Александр Урбах, представители ОАО «РЖД» и другие заинтересованные лица.

О реконструкции железнодорожного вокзала начали говорить еще в 2017 году. В 2018-м планировали завершить проект реконструкции, а в 2019 - начать масштабные работы. Однако сроки сдвинулись на год. Как стало известно, начало проектных работ начнется только в 2019 году, а закончится в 2020-м. Сама реконструкция пройдет в три этапа и завершится в 2024 году.

Как рассказали в пресс-службе регионального Минстранса, в ходе встречи был представлен предпроектный вариант. Внешний облик здания вокзала останется прежним – он входит в перечень объектов культурного наследия, поэтому реставрация будет проводиться с минимальными изменениями. Но при этом улучшится внутренняя инфраструктура. Вероятно, что там сделают более удобные для пассажиров зоны ожидания, обновят туалеты и оборудуют полноценное кафе.

Подробный план будущей реконструкции. Фото: предоставлено пресс-службой

Подробный план будущей реконструкции.Фото: предоставлено пресс-службой

Пожалуй, главным в реконструкции вокзала станет включение в работу старого здания, которое находится левее основного. Его торжественное открытие состоялось в 1915 году. Именно с него сибиряки уезжали на фронт в 1941-1945 годах. Законсервировали здание в 1958 году. В настоящий момент оно принадлежит к комплексу памятников истории и архитектуры железнодорожной станции Барнаул, поэтому его также запрещено видоизменять. «Оживить» его хотят для того, чтобы разделить потоки пассажиров дальнего и пригородного следования на два здания.

Большая парковка и цветник

Существенно изменится и привокзальная площадь. Напротив основного здания вокзала разобьют зеленую зону с цветочной клумбой в центре, а напротив другого появится фонтан. На территории всей площади посадят ели и многолетние кустарники. Платную парковку, которая там сейчас находится, перенесут левее. Там оборудуют стоянку на 245 машино-мест. Помимо этого, на привокзальной площади появится большая остановка для общественного транспорта и такси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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