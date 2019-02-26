Зимняя Универсиада в Красноярске: во сколько обойдется поездка для барнаульцев

Студенческие состязания, аналог олимпиады, уже более 50 лет являются спортивным мероприятием мирового уровня. В этом году Универсиада впервые пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. На этот период город превратится в международную арену соревнований по 11 видам спорта: биатлону, керлингу, горнолыжному спорту, лыжным гонкам, сноуборду, спортивному ориентированию на лыжах, фигурному катанию на коньках, фристайлу, хоккею, шорт-треку и хоккею с мячом.

Из Алтайского края волонтерами на универсиаду поехали 13 человек. Они будут помогать на мероприятии и воочию наблюдать за всем происходящим. Для жителей Барнаула, которые хотят увидеть все своими глазами, «Комсомолка» сделала подсказку: на чем доехать, где побывать и сколько это будет стоить.

Транспорт

Прямой автобус из Барнаула в Красноярск в одну сторону на человека стоит от 1971 рубля. На дорогу уйдет чуть больше 17 часов.

Билет на поезд с пересадкой в Новосибирске обойдется от 914 рублей на человека. Дорога займет от 17 часов.

На «Blablacar» можно доехать быстрее, за 14 часов. Цена за место от 1300 рублей.

Добраться на своем авто будет комфортнее, но дороже. В одну сторону на бензин вы потратите примерно 3150 рублей.

Проживание

Однокомнатные квартиры в Красноярске на сутки стоят от 1000 рублей.

Среднестатистические отели от 1100 рублей, а простенькие хостелы от 270 рублей на человека.

Что посмотреть

Экскурсионные объекты Универсиады расположены по всему городу. Каждый желающий сможет их посетить. А также принять участие в обзорных экскурсиях «Сувениры Красноярска», «Дивногорская Ривьера - зима», «Красноярск - город русских традиций», по Красноярской ГЭС, побывать в природном заповеднике «Столбы», в зоопарке «ROEV. WINTER. ANIMALS», поучаствовать в джип-туре по Торгашинскому хребту, совершить двухдневное путешествие «Таежная заимка». А еще - узнать традиции и обычаи русской деревни в поселке Овсянка.

Также стоит посетить сами спортивные состязания. На большинство из них билеты уже раскуплены, но в ближайшее время еще можно успеть приобрести оставшиеся места на сайте. Это лыжные гонки, мужской и женский хоккей, керлинг, спортивное ориентирование на лыжах и хоккей с мячом. Стоимость билетов от 100 рублей и выше.

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