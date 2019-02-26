Алтайский край не переименуют в Приалтайский

Ученый из Барнаула Лев Пурдик, кандидат географических наук и заслуженный ветеран СО РАН, выступил с предложением переименовать Алтайский край в Приалтайский или Верхне-Обской.

Такая кардинальная идея возникла у Льва Николаевича давно, еще во времена его работы в институте СО РАН. Ученый проработал там с 1987 года, а покинул его в 2013, так как потерял слух.

- Еще в первые годы работы мы, коллектив географов-ландшафтоведов, составили схему физико-географического районирования края под руководством директора Ю.И. Винокурова. Этой картой пользуются постоянно все сотрудники института. По ней наши программисты вычислили точные площади территориальных подразделений - физико-географических стран, провинций, районов и т. д. Вот отсюда я и взял точную цифру, что гор Алтая в нашем крае всего лишь 15%, - рассказывает Лев Пурдик.

Ученый уверен, что такой процент гор слишком мал, чтобы считать край Алтайским. Отсюда и выходит, что назвать его Приалтайским, с географической точки зрения, будет логичнее и правильнее.

Второй вариант переименования - это Верхне-Обской край. Он также уместен, потому что река Обь начинается от места слияния Бии и Катуни у города Бийска, а все впадающие в нее реки образуют бассейн Верхней Оби. На нем и расположен наш край.

Территорию во избежание путаницы следовало переименовать еще когда Горно-Алтайская область (существовавшая с 1948 по 1991 год ) «оторвалась» от Алтайского края, считает ученый. Часто жители других городов, ранее не бывавшие в нашей местности, путают Алтайский край и Республику Алтай, считая, что это одно и то же. В 2012 году недовольные активисты из Республики Алтай, возмущенные такой путаницей, предлагали переименовать Алтайский край в Барнаульскую область. Но тогда эту идею не поддержали.

Жители нашего города также не поняли идею барнаульского ученого. В социальных сетях они пишут, что такие дорогостоящие перемены нашему краю не нужны.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал эту ситуацию РИА новости:

- Ничего кроме улыбки эта идея не вызывает. Мы живем в информационном обществе, благодаря этому высказыванию новость можно увидеть в первых строчках "Яндекса". Серьёзно относиться к ней нельзя.