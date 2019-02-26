Энергетики в прямом эфире отвечают на вопросы жителей Алтайского края

"Единый день контроля" проводит Сибирская генерирующая компания. В режиме "прямой линии" директор Барнаульских тепломагистральной и теплосетевой компаний Александр Гросс и директор Барнаульского филиала Сибирской теплосбытовой компании Игорь Холодков отвечают на вопросы жителей Алтайского края, связанные с текущим отопительным сезоном, качеством теплоснабжения и начислениями за услуги.

С 13:00 до 15.00 вы можете звонить по телефону 8(3852) 722-090.

Специалисты СГК обещают провести проверку по каждому поступившему обращению.

Прямая онлайн-трансляция: