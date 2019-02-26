2019-02-26T09:04:16+03:00
Общество

Энергетики в прямом эфире отвечают на вопросы жителей Алтайского края

Специалисты обещают провести проверку по каждому обращению
Поделиться:
Прямая линияПрямая линия
Изменить размер текста:

"Единый день контроля" проводит Сибирская генерирующая компания. В режиме "прямой линии" директор Барнаульских тепломагистральной и теплосетевой компаний Александр Гросс и директор Барнаульского филиала Сибирской теплосбытовой компании Игорь Холодков отвечают на вопросы жителей Алтайского края, связанные с текущим отопительным сезоном, качеством теплоснабжения и начислениями за услуги.

С 13:00 до 15.00 вы можете звонить по телефону 8(3852) 722-090.

Специалисты СГК обещают провести проверку по каждому поступившему обращению.

Прямая онлайн-трансляция:

Multistreaming with Restream.io.true

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Состав барнаульского «Динамо» пополнили молодые футболисты
В Бийске церкви отдали здание бывшей библиотеки под приют
Почти 40 млн рублей потратят на ремонт детской инфекционки в Барнауле
Власти Алтайского края начнут стерилизовать бездомных животных
Фальшивую пятитысячную купюру изъяли в Бийске
Бывшего полицейского Новоалтайска будут судить по обвинению в мошенничестве
Известные люди Алтайского края сдадут ЕГЭ по русскому языку
«Ростелеком» в Барнауле организовал видеотрансляцию массового спортивного праздника
Lexus и ВАЗ столкнулись на алтайской трассе, разыскиваются очевидцы
Виктор Томенко назвал ситуацию с коммунальными авариями в Барнауле неприемлемой
Синоптики рассказали о погоде на 26 февраля в Барнауле
Альберт Гаун завоевал бронзу на международном турнире «Словения Опен»
Молодого барнаульца задержали с фальшивым водительским удостоверением
Две пожарных машины тушили иномарку в Барнауле
В Тальменке открыли обновленную железнодорожную станцию