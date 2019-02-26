В Барнауле можно бесплатно восстановить зрение на современном аппарате

В Алтайскую краевую офтальмологическую больницу привезли уникальное оборудование за 60 миллионов рублей. Аналоги такого уровня медицинской техники до этого были лишь в двух городах – Красноярске и Москве. Сейчас современный диагностическо-лечебный комплекс появился и на Алтае.

Современное оборудование в щадящем режиме по индивидуальной программе исправляет зрение при астигматизме, миопии и гиперметропии. Лазерная коррекция подходит пациентам, которым ранее подобная операция была недоступна - людям с тонкой роговицей и высокой степенью аберрации.

Для того, чтобы ввести новое оборудование в работу, в Барнаул приезжали специалисты из Германии. Они обучили хирургов Краевой офтальмологической больницы всем тонкостям. Местные специалисты уже успешно провели операцию по новой методике 11 жителям нашего края.

Коррекция зрения проводится бесплатно по полису ОМС, для этого нужно позвонить в регистратуру Алтайской краевой офтальмологической больницы и записаться на прием.

- Отбор пациентов для бесплатной операции мы ведем на приеме, опираясь на медицинские показания. Пока записавшихся немного, так как еще карантин, но по его окончанию мы ожидаем значительный поток пациентов, - рассказала Елена Деханд, заместитель главного врача Алтайской краевой офтальмологической больницы.

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