2019-02-25T13:49:52+03:00
Происшествия

Жительница Барнаула получила травму, поскользнувшись на ступенях в ТРЦ

Управляющая «Района» предложила девушке впредь крепче держаться за перила
Дарья САВЕНКО
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На пояснице у девушки образовалась красно-сиреневая гематома огромного размера.На пояснице у девушки образовалась красно-сиреневая гематома огромного размера.Фото: из личного архива героя(ев) публикации
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Огромная темно-сиреневая гематома появилась у жительницы Барнаула после падения на скользких ступенях в торговом центре «Район». Управляющая магазином лишь развела руками и посоветовала в следующий раз крепче держаться за перила.

- Я хотела лишь предложить, чтобы ступени прорезинили, однако в ответ нарвалась на полное безразличие. После этого решила написать заявление в полицию, - говорит пострадавшая.

Неожиданное падение

В воскресный день Алена (имя изменено – прим.ред.) отправилась с мамой в торгово-развлекательный центр «Район». Спускаясь на цокольный этаж к банкоматам, девушка поскользнулась на ступеньках и упала.

- От боли я даже не сразу встать смогла. Пришлось сначала посидеть, прийти в себя. После я пошла искать администрацию торгового центра, чтобы предупредить об опасных ступеньках, на которых легко травмироваться, - рассказывает девушка. - У управляющей в этот день был выходной, поэтому я позвонила ей по номеру телефона, который был указан на табличке в торговом центре. Представилась, рассказала об инциденте. Управляющая спросила, что я хочу от нее, а услышав мою историю, предложила мне впредь крепче держаться за перила.

По итогу разговора, управляющая ТРЦ «Район» предложила Алене оставить отзыв в книге жалоб и предложений.

Алена оставила отзыв в книге жалоб и предложений торгово-развлекательного центра. Фото: Олег УКЛАДОВ

Алена оставила отзыв в книге жалоб и предложений торгово-развлекательного центра.Фото: Олег УКЛАДОВ

- Я просто-напросто хотела предложить прорезинить ступеньки, потому что они являются опасными для посетителей. Представьте, если, например, женщина с ребенком на руках там спускаться будет и поскользнется… Но в ответ на свое предложение я столкнулась с безразличным, на мой взгляд, отношением, - подчеркивает собеседница.

Так как торговый центр принадлежит компании «Розница К-1», более известной, как «Мария-Ра», девушка написала отзыв в книге жалоб и предложений продуктового магазина – он расположен на первом этаже. Также она оставила свой контактный номер телефона, но до сегодняшнего дня с ней никто так и не связался.

Серьезная травма

- К вечеру я увидела на пояснице красно-сиреневую гематому огромного размера. Стали заметны также синяки на предплечьях. Во время падения я пыталась схватиться за поручень, но не смогла - сломала два ногтя и поцарапала пальцы, - рассказывает девушка. – На следующий день я пошла в травмпункт и сделала рентген, который, к счастью, никаких переломов не показал. Но, тем не менее, у меня образовалась гематома с высоким риском инфицирования, которую я могу травмировать даже джинсами. Сейчас мне больно сидеть и лежать.

Алена также сходила в полицию и написала заявление, в котором попросила привлечь к ответственности администрацию торгового центра.

«Комсомолка» пыталась получить комментарий от ТРЦ «Район», однако это оказалось нелегко. Управляющая, поговорив с корреспондентом, запретила использовать ее слова в материале и перевела на службу безопасности. Те, в свою очередь, отказались от комментария и направили в офис компании «Розница К-1». К сожалению, и там корреспондента оперативно не смогли соединить со специалистом, ответственным за связи с общественностью и СМИ.

Мнение

Сергей Веселых, юрист

- В случае, если потребитель получил травму на территории торгового центра, он должен обратиться к руководству с письменной претензией. Желательно приложить к документу справку из травмпункта. На основании этого вы можете потребовать добровольно возместить причиненный вам вред. Если вам ответили отказом или предпочли молчаливый нейтралитет, то обращайтесь в суд с иском о взыскании причиненного вреда здоровью. В суде необходимо будет доказать, что вы получили повреждение в результате виновных действий администрации ТЦ. Для этого также потребуются справки с медицинского учреждения от лечащего врача, акт с травмпункта, фото, чеки на лекарства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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