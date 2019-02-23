2019-02-25T10:52:21+03:00
Общество

Депутат Госдумы РФ Александр Терентьев: С Днём защитника Отечества!

Лидер алтайских справедливороссов поздравил мужчин с 23 февраля
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Депутат Государственной Думы РФ, лидер алтайских справедливороссов Александр Терентьев поздравил сильную половину жителей Алтайского края с 23 февраля.

- Мужество, самоотверженность, отвага, патриотизм, сила духа – всегда были символами настоящих мужчин, защитников своей Родины. Хочется в этот февральский день поздравить всех тех, кто сегодня носит погоны, кто только готовится к службе, и тех, кто уже вышел на заслуженный отдых. Всех тех, кто каждый день и час стоит на страже мира и покоя и остаётся верным служению Отечеству, обеспечивая безопасность нашей страны и всех её жителей!

Партия Справедливая Россия всегда уделяла и будет уделять особое внимание Вооружённым силам, воспитанию патриотизма и чести у будущих защитников, мы возлагаем большие надежды на наше подрастающее поколение.

Но самое главное помнить каждому, что защищать свою страну, свои семьи, своих друзей, земляков можно не только с оружием в руках. Самый главный долг и дело чести каждого представителя сильного пола – быть опорой для своих родных и близких, крепким плечом и надежной защитой.

Пусть сегодня каждый ощутит радость мирной жизни. Крепкого здоровья, веры в справедливое будущее, оптимизма и благополучия вашим семьям. С Днем защитника Отечества! Днем мужества, смелости и чести!

ИСТОЧНИК KP.RU

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