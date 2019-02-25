«Универмаг Сухова» выставлен на продажу за 7 миллионов

26 марта состоится открытый конкурс, на котором Фонд имущества Алтайского края продаст известный памятник архитектуры «Универмаг Сухова». Он находится на Льва Толстого, 31. Здание является собственностью региона и ранее не выставлялось на торги.

На сайте ведомства также уточняется, что в единый лот входят: нежилые помещения (склады, гараж) площадью 691,3 кв.м. и земельный участок размером 786 кв.м. Памятник архитектуры оценили почти в 7 миллионов.

Потенциальный покупатель также должен будет выполнить ряд требований: отремонтировать крышу и фасад, устроить отмостку, восстановить водостоки, произвести внутреннюю отделку и ремонт на основании проектной документации. Такие условия выдвигаются из-за того, что объект включен в реестр культурного наследия России. Также уточняется, что победитель конкурса должен завершить все перечисленные работы к 1 маю 2022 года.

Универмаг торгового дома «Сухов с сыновьями» был построен в 1880 году. Суховы были городскими главами и представителями крупнейшей купеческой семьи 19 века. Как известно, Василий Дмитриевич был сторонником технических новинок. Он оснастил кожевенный завод паровым двигателем. Благодаря этому производимая им обувь не раз удостаивалась престижных наград на ярмарках. Еще купец часто выделял деньги на благотворительные нужны.

- Суховы торговали у нас с середины 19 века. Это был целый купеческий клан, у них было много магазинов, но больше всего они торговали привезенным текстилем. Такие здания должны быть сохранены, как отражающие дореволюционную застройку. Вся эта историческая часть города ценна. Конечно, здания нуждаются в реставрации, но их ни в коем случает нельзя сносить и перестраивать коренным образом, - говорит профессор кафедры отечественной истории Валерий Скубневский.

Сейчас жители мало гуляют в старой части города, а раньше это была одна из самых оживленных окрестностей Барнаула.

- Помню, 20 лет назад, когда я был еще мальчишкой, мы с друзьями постоянно гуляли в районе «Старого базара». Там всегда были толпы людей, торговали разными вещами, стояло много перекупщиков. Сейчас это не популярное место, но все равно хочется, чтобы все исторические здания сохранились. Это ведь наша память, - делиться один из жителей города.

Напомним, что соседнее здание на Мало-Тобольской, 36, которое также когда-то принадлежало Суховым, в 2017 продавали за рубль.