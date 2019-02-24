Без глаза и кончиков ушей: барнаульские кошки ищут новых хозяев

«Комсомолка» сделала подборку кошек, которые, несмотря на свои особенности, ждут свою семью и готовы дарить безграничную ласку и любовь. Возможно, что здесь вы найдете себе верного друга на многие годы.

Группа "БЕЗДОМЫШИ! Добро начинается с малого! г. Барнаул"

Кличка: Таисия

Возраст: больше года

Характер: добрая, тихая и ласковая

Дополнительно: стерилизована, привита, обработана от паразитов и знает лоток

- От нее исходит уют и тепло. Хоть ей и пришлось в этой жизни не сладко, она не озлобилась - наоборот очень ориентирована на человека. Ее совсем не портят отмороженные ушки. Она выглядит такой беззащитной! Очень хочется, чтобы в ее жизни больше не было морозов.

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Группа "Животные в дар. Барнаул"

Кличка: Черныш

Возврат: 7 месяцев

Характер: ласковый и любознательный

Дополнительно: кастрирован, привит, обработан от паразитов и приучен к лотку

- У Черныша выдалась сложная жизнь. Когда он был совсем маленьким, то заболел и от этого ослеп на один глаз. Несмотря на это, он не сдается и остается жизнерадостным котом, который никак не отличается от своих двуглазых собратьев.

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Группа "Зоохелп: Помощь бездомным животным г.Барнаула"

Кличка: Норман

Возврат: 1,5 года

Характер: спокойный, умный и ласковый

Дополнительно: кастрирован, привит, обработан от паразитов и знает лоток.

- Он будет вашим другом, лекарем, собеседником. Составит компанию при просмотре фильма, уютно свернувшись клубочком на ваших коленях. Будет встречать вас с работы, прогонит все беды и печали. Увы, но уличное прошлое не прошло бесследно, у котика нет одного глазика, но разве это преграда для того, чтоб любить и быть любимым?

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Группа "Животные в дар. Барнаул"

Кличка: Дизель

Возврат: 3,5 года

Характер: добрый, игривый и статный

Дополнительно: кастрирован, привит, обработан от паразитов и приучен к лотку

- Мальчишка переболел в детстве, и с тех пор глазик остался мутным, но эта досадная мелочь вовсе не портит его – он очень хороший котофейка.

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Группа "БЕЗДОМЫШИ! Добро начинается с малого! г. Барнаул"

Кличка: Шура

Возраст: 1,5 года

Характер: игривая и ласковая

Дополнительно: стерилизована, привита, к лотку приучена

- Ищем по-настоящему доброе сердце для особенной кошечки. Шурочка, кошка-шаталка, как называют в народе кошечек с синдромом мозжечковой атаксии. Выражается это в особой походке, которая не мешает совершенно жить девочке и придает ей определенный шарм и большую привязанность к людям.

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Группа «БЕЗДОМЫШИ! Добро начинается с малого! г. Барнаул»

Кличка: Малыш

Возврат: 1 год

Характер: игривый и ласковый

Дополнительно: кастрирован, привит, обработан от паразитов и приучен к лотку

- У Малыша проблемы с координацией – это результат неправильного скрещивания породистых кошек. Несмотря на это, Малыш научился вполне хорошо жить со своими недостатками. Конечно, будущие хозяева должны понимать то, что пушистик нуждается в большем внимании к его здоровью, чем обычные питомцы.

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Группа "БЕЗДОМЫШИ! Добро начинается с малого! г. Барнаул"

Кличка: Ушик

Возврат: 2 года

Характер: нежный и ласковый

Дополнительно: кастрирован, привит, обработан от паразитов и знает лоток

- У малыша нет одного глазика, но от этого он не стал менее прекрасным. Невероятный мурлыка весом в 6 килограммов, который обожает все виды почесываний и поглаживаний.

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