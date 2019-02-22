На Алтае у водителя автобуса во время движения остановилось сердце. ЧП произошло в пятницу, 22 февраля, в селе Михайловка.

За рулем автобуса «Фиат Дукато» находился 63-летний мужчина. Как рассказали в краевом управлении МВД, автобус выполнял рейс рано утром.

- Автобус ехал по улице Ленина, водителю стало плохо, скорее всего, он потерял сознание. В результате автобус съехал с дороги и врезался в дерево. Мужчина скончался до приезда скорой помощи. Предварительный диагноз – остановка сердца. В салоне находилось шесть пассажиров, к счастью, все живы, - рассказали в краевой Госавтоинспекции.

По имеющимся данным, пострадал один из пассажиров, но госпитализация не потребовалась.

После ЧП краевой Следственный комитет начал доследственную проверку. На месте происшествия работают следователи. По результатам проверки будет принято решение.

- Выясняются обстоятельства произошедшего – причина смерти, проходил ли он предрейсовый медицинский осмотр и прочие детали, - рассказали в ведомстве.