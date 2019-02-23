«Асфальт поднялся на полметра»: в центре Барнаула из-за коммунальной аварии ограничили движение

Очередная коммунальная авария в Барнауле. На этот раз трубу порвало на пересечении проспекта Социалистического и улицы Молодежной в районе театра драмы.

Порыв произошел на водопроводе в субботу, 23 февраля. Как рассказали в пресс-службе барнаульского водоканала, заявка поступила около 13.00, сейчас на месте работает аварийная бригада. Что стало причиной аварии, в настоящий момент неизвестно. Об отключении домов от водоснабжения пока речи не идет.

- Я со стороны стоял, асфальт на полметра вздуло, по шву где-то, и вода наружу идёт. С одной стороны возле светофора около стоп линии и с другой стороны вздуло, тоже вода идёт, - передают очевидцы с места событий.

На месте дежурят сотрудники Госавтоинспекции, они перекрыли участок дороги по Социалистическому проспекту от улицы Молодежной до Димитрова. Водителей просят быть осторожными и заранее выбирать пути для объезда.